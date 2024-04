Mirko e quel tatuaggio con Greta: Perla rimette tutto al suo posto

Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello e, soprattutto, dopo aver ritrovato Perla Vatiero rimuoverà il famoso tatuaggio? Aveva fatto particolarmente discutere la scelta di lui e di Greta Rossetti, dopo Temptation Island, di tatuarsi la stessa frase sul corpo. Un gesto, quello, che aveva alimentato le polemiche.

I due si dichiaravano amore ovunque e avevano anche deciso di fare un tatuaggio insieme. Tutta questa fretta di bruciare le tappe aveva fatto discutere sul web. Ed ecco che ora entrambi sono pronti a rimuoverlo. Dopo aver concluso la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, Greta ha fatto sapere nei giorni scorsi di aver preso questa decisione.

Mirko l’avrebbe presa anche, visto ciò che Perla ha dichiarato nelle scorse ore. Proprio la Vatiero ci ha tenuto a rispondere a questa curiosità dei fan, mostrandosi soddisfatta. Questo è accaduto durante una diretta su Instagram, dove la coppia tanto amata dal pubblico ha risposto alle domande di vari utenti.

Con più di 40mila persone collegate, Mirko e Perla si sono mostrati di nuovo insieme felici e spensierati. Nei giorni scorsi, c’era come l’impressione che tra i due ci fosse una certa tensione. Questo è stato smentito da Brunetti e Vatiero nel corso di questa diretta. Ed ecco che è arrivata la domanda sul tatuaggio ‘I tuoi occhi la mia cura’ che Mirko condivide con Greta.

I fan erano curiosi di scoprire se, come la Rossetti, Brunetti cancellerà questo ricordo. A rispondere ci ha pensato Perla con grande soddisfazione: “Mirko toglierà il tatuaggio? Sì, a momenti lo toglierà”. Per i fan dei Perletti questa è stata una notizia davvero bella. “Abbiamo vinto”, scrive qualcuno sui social network, per la felicità di vedere Greta uscire definitivamente dalla vita di Mirko.

Intanto, nel corso di questa diretta, la coppia ha parlato della felicità ritrovata dopo la rottura avvenuta a Temptation Island. La Casa di Cinecittà è diventata per loro il luogo per la riconciliazione, sebbene fosse presente anche Greta. Eppure in breve tempo la Rossetti è passata in secondo piano, magicamente.

Perla e Mirko hanno avuto tutto il tempo di ritrovarsi, anche dopo l’eliminazione di lui. Infatti, Brunetti ha continuato a stare al centro delle dinamiche del reality show dopo essere stato eliminato al televoto. E alla fine la loro storia ha trionfato su tutto e tutti, portando Beatrice Luzzi ad accontentarsi del secondo posto.

Proprio in questi giorni, Fiordaliso ha sganciato una bordata contro la Vatiero, segnalando come tantissimi telespettatori e vari ex concorrenti di altre edizioni il suo sostegno all’attrice per la mancata vittoria.