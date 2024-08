Mirko e Perla, scoop scottante: “Si stanno rifacendo la loro vita”

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono lasciati e ora spunta una nuova indiscrezione. Ebbene questo nuovo gossip non farà per nulla felici i fan dei Perletti. Nei giorni scorsi, dopo le voci che parlavano di una forte crisi, ecco che è arrivato l’annuncio da parte dei due diretti interessati sulla rottura. La notizia ha gettato i fan nello sconforto più totale e qualcuno sarebbe addirittura finito in ospedale. Una reazione decisamente esagerata quella del pubblico che tifava per questo amore e che ora si ritrova a dover leggere il nuovo scoop che vede i Perletti ancora più distanti.

Se qualche fan sta ancora sperando in un dietrofront da parte di Perla e Mirko può mettersi l’anima in pace, a quanto pare. A parte che c’è un annuncio ben preciso che entrambi hanno condiviso e con cui hanno ufficializzato la fine della loro love story, ora si parla già di una nuova vita per entrambi. Alessandro Rosica, conosciuto sui social come Investigatore Social, su Instagram ha appena pubblicato una nuova indiscrezione. “Alla faccia del grande amore. Nel frattempo, Mirko si sta rifacendo la sua vita, come anche Perla. Anzi, soprattutto Perla”, si legge. Il tutto è accompagnato da un fuoco acceso.

Dunque, sembra proprio che Brunetti e Vatiero si stiano dando da fare per voltare definitivamente pagina dopo la loro relazione durata 6 anni e finita sotto le luci dei riflettori. Secondo questo scottante scoop, pare che proprio Perla, vincitrice della passata edizione del Grande Fratello tramite la storia dei Perletti, si stia già guardando intorno. Pertanto, se mai si rivelasse vera questa indiscrezione, i fan non dovrebbero preoccuparsi più di tanto di come stanno affrontando la rottura.

Da parte di entrambi sono rimasti sentimenti positivi, tra stima e affetto. Loro stessi ne hanno parlato tramite l’annuncio sulla rottura. Ed entrambi non hanno lasciato spazio a un ritorno di fiamma, come invece accaduto in passato. Come se non bastasse oggi l’esperto di gossip fa sapere che Mirko e Perla starebbero già voltando pagina. I fan dei Perletti non prenderanno bene questo scoop e, nel frattempo, la Vatiero ha raccontato che non se la sta passando bene.

L’annuncio sulla rottura ha generato il caos intorno a loro, con i fan che chiedono spiegazioni. Proprio quei fan che le hanno permesso di vincere il GF tramite la sua travagliata storia d’amore con Mirko, dopo averli tenuti col fiato sospeso per mesi e mesi, generando malumore tra gli altri telespettatori. Perla ora sta affrontando il tutto come un boomerang: ciò che prima le faceva ‘comodo’, ora le si sta ritorcendo contro con la fine di quella favola che lei e Brunetti hanno presentato in TV.

La Vatiero ha raccontato che da qualche settimana sta andando in terapia, proprio per affrontare la fine della sua lunga storia con Mirko. Pertanto, chiede pace e tempo al pubblico, che ora di sicuro non reagirà bene di fronte all’ultimo scoop.