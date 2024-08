Perla Vatiero, crisi dopo la rottura con Mirko: “Sono in terapia”

Ormai si parla di loro ogni giorno, dopotutto era prevedibile: Mirko e Perla sono stati protagonisti del gossip per mesi e ora la loro rottura è diventata un fenomeno social. A due giorni dall’annuncio ufficiale della fine della loro storia, Perla Vatiero torna sui social per dire come sta e per mettere a tacere alcune voci ingiuriose.

Ve ne abbiamo parlato ieri: il fandom dei Perletti ha preso forse troppo male la fine dell’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Alcune fan per lo shock sono finite in ospedale, altre hanno messo in giro le voci di un’ipotetica setta che avrebbe allontanato Perla dal fidanzato. Nelle ultime ore anche Iona, sorella di Perla, si è vista messa in mezzo e additata come artefice della rottura. Per mettere finalmente a tacere tutte queste voci, Perla è tornata su Instagram con un comunicato.

Perla Vatiero: la terapia e le cause della fine del rapporto con Mirko

Nel comunicato rilasciato su Instagram, si legge la grande delusione dell’influencer e vincitrice del Grande Fratello. La Vatiero non si aspettava la cattiveria e l’odio che molte persone che si ritenevano fan hanno riversato su di lei e sulla sua famiglia. Sin da quando lei e Mirko hanno annunciato che la relazione era giunta al capolinea, tutti hanno subito dato la colpa a Perla, accusandola di aver sfruttato Mirko per diventare famosa e di averlo abbandonato in nome della fama. Sia la sua agenzia pubblicitaria che la sua famiglia sono entrati nel mirino dei Perletti. Soprattutto la sorella Ioana ha ricevuto accuse di aver manipolato Perla, così come avrebbe fatto anche il suo manager. La ragazza però ha deciso di fare chiarezza.

Non c’entrano terze persone, tra lei e Mirko le cose sono finite per problemi di coppia che nessuno può sapere perché tenuti privati. Come sta adesso? Male, molto male a quanto pare. Perla parla di ansia e di essere in terapia da un mese e mezzo ed è pronta ad allontanarsi dai social. Ha bisogno di staccare, di non leggere cattiverie e di riprendere in mano la sua vita. Nelle ultime ore è arrivata a Deianira Marzano anche la segnalazione che Mirko sarebbe corso ad Agri, paese natale di Perla, per starle accanto durante questa fase di transizione. Sarebbe inconsueto che un ex aiuti un altro ad affrontare la separazione, ma di questi tempi tutto può essere! Chissà se i Perletti ora si metteranno l’anima in pace e smetteranno di cercare un capro espiatorio pur di non accettare che un amore tra due persone può finire!