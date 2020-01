Miriana Trevisan ‘ruba’ la scena a Serena: “Pago? Altra forma d’amore”

Miriana Trevisan ‘ruba’ la scena a Serena: ora le ex sono tutte pazze di Pago (ma in modo diverso). La showgirl rilascia parole per il suo ‘Paci’: “Un’altra forma d’amore”. Intanto la Enardu è sommersa dalle critiche

Le strade della tv sono infinite. Così chi credeva che la storia tra Pago e Serena Enardu si fosse definitivamente conclusa a Temptation Island Vip, ha dovuto ricredersi. Eccoli infatti riapparire entrambi al Grande Fratello Vip, seppur in ruoli diversi (l’ex tronista è stata bocciata dal televoto e non entrerà nella Casa, lui è un concorrente ufficiale). Intanto è tornata a parlare anche Miriana Trevisan che con Pacifico Settembre ha avuto un matrimonio (naufragato nel 2013) e un figlio, Nicola. Tra loro i rapporti sono più che buoni, tanto che in molti hanno auspicato un ritorno di fiamma in questo periodo. Ci sarà? La showgirl ha spiegato nelle scorse ore che l’amore c’è, ma…

Miriana Trevisan: “Pago, esiste un’altra forma autentica d’amore, quella fraterna”

Miriana è tornata a parlare del suo ‘Paci’, affermando di amarlo ancora. Un sentimento forte, ma ormai non supportato dal lato passionale. “A tutti voi romantici che sognate un ritorno d’amore tra me e Paci… Esiste un’altra forma autentica d’amore, quella fraterna. Vi abbraccio”, ha dichiarato la 47enne napoletana ai propri fan si Instagram. Situazione ben diversa dalla Enardu che pare aver fatto una piroetta sentimentale nelle scorse ore a favore del cantante. E naturalmente non sono mancate le critiche…

Serena al GF Vip 4: incontro con Pago ma niente permanenza nella Casa, il televoto dice no

Serena, nonostante il televoto non le abbia permesso di entrare nella Casa del GF, ha avuto un confronto con Pago ieri. Da quanto emerso pare che la sarda non sia più così decisa a lasciarsi sfuggire definitivamente Settembre, che continua, al netto di tutto e tutti, a dichiararsi innamorato (ha però confidato di non aver gradito la scelta di Serena di presentarsi nel reality). Peccato che molti telespettatori e utenti social non siano stati convinti dall’atteggiamento della Enardu. Tantissimi coloro che l’hanno criticata, insinuando che sia più innamorata delle telecamere che del cantante. Durissimo l’intervento su di lei di un inquilino della Casa: Salvo Veneziano ha addirittura detto che il suo comportamento gli “ha fatto schifo”.