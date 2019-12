Miriana Trevisan a Vieni da me parla della fine della relazione tra Pago e Serena Enardu

Miriana Trevisan è tornata in tv, ospite di Vieni da me di Caterina Balivo. Tra carriera, figlio e vita privata la showgirl ha avuto modo di parlare pure dell’attuale rapporto con l’ex marito Pago, dal quale ha avuto Nicola. La Trevisan e l’artista si sono sposati ben due volte ma alla fine hanno scelto di restare solo e soltanto amici. E oggi tra Miriana e Pago c’è proprio un rapporto d’amicizia e nulla più. Nel programma di Rai Uno la Trevisan ha chiarito che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con Pacifico dopo la partecipazione a Temptation Island Vip che ha portato alla fine tra il cantante e Serena Enardu. “Ci stimiamo molto, c’è un bel rapporto tra noi. Siamo due genitori, c’è solo questo”, ha spiegato Miriana. “Lui ha veramente sofferto per la sua fidanzata, me ne ha parlato”, ha aggiunto. Dunque Pago si è confidato parecchio con l’ex moglie a proposito dell’addio a Serena. Ma non è finita qui perché la Trevisan ha fatto altre rivelazioni sulla vicenda.

Miriana Trevisan non ha mai conosciuto Serena Enardu

“Serena Enardu? Non ho mai avuto l’occasione di conoscerla. Lei vive in Sardegna e quando Nicola andava lì, dal padre, io non partivo con lui. L’ho incrociata solo una volta in aeroporto”, ha ammesso Miriana Trevisan a Vieni da me. “Mio figlio mi diceva che Serena era dolcissima e stupenda. Mi bastava sapere che mio figlio stava bene”, ha chiarito l’ex valletta di Mike Bongiorno. È probabile che il bambino abbia mantenuto un buon rapporto con Serena dopo la rottura col padre visto che Nicola, allo stesso modo, non ha interrotto il legame con Giulio Cavalli, il famoso attore e scrittore ed ex di Miriana.

Miriana Trevisan oggi è single: nessun ritorno con Pago

“Con Giulio è finita perché eravamo diversi ma non rinnego nulla della nostra storia d’amore. Mio figlio ha sempre avuto un ottimo rapporto con lui e ha detto che resteranno per sempre amici”, ha confidato Miriana Trevisan.