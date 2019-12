Miriana Trevisan svela: ritorno con Pago? Cos’è successo dopo Temptation

Miriana Trevisan si confessa. L’intervista: ritorno di fiamma con Pago? Tutta la verità sul loro rapporto oggi: “Sì è comportato molto bene”

Miriana Trevisan, intervistata da “I Lunatici” (Rai Radio 2), programma condotto da Roberto Arduini e Andrea di Ciancio, ha raccontato la sua carriera televisiva e ha spiegato in quali rapporti è con Pago, tornato alla ribalta della cronaca rosa dopo il naufragio sentimentale vissuto in mondovisione con Serena Enardu nel reality Temptation Island Vip. Ricordiamo che la Trevisan e Pacifico hanno avuto in passato una lunga relazione. Il loro matrimonio è durato dal 2003 al 2006. Dopo la separazione sono tornati insieme nel 2008, lasciandosi definitivamente nel 2013. Nel 2009 è nato Nicola, il loro frutto d’amore. Di recente il gossip ha mormorato di un possibile ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Miriana ha fatto chiarezza proprio su questo aspetto.

“Pago? Qualcuno ha scritto che ci siamo riavvicinati? Si è comportato molto bene, non c’è un riavvicinamento ad essere onesti”

“Ci stimiamo molto. Qualcuno ha scritto che ci siamo riavvicinati? Si è comportato molto bene, non c’è un riavvicinamento ad essere onesti, ma c’è un grande legame visto che abbiamo un figlio. Speriamo di essere un buon esempio per lui”, ha dichiarato circa il legame odierno con Pago. Dunque nessun ritorno in love con il musicista. La Trevisan ha poi ampiamente parlato della sua carriera televisiva decollata negli anni di “Non è la Rai” ricordati come “una grande fiaba vivente” che le diedero una popolarità inaspettata. Spazio anche alle voci di presunte rivalità tra le ragazze: “Non è vero che tra ragazze ci odiavamo. Almeno io non odiavo. Però è molto probabile che ci fosse, visto che eravamo molte giovani, qualche dispetto”

Mike Bongiorno, Corrado e Vianello: i ricordi di Miriana

La showgirl passa a narrare dell’esperienza a ‘La Ruota della Fortuna’ con Mike Bongiorno: “Mi chiedeva ogni giorno a che ora fossi andata a dormire la sera prima. E io rispondevo sempre che ero uscita col mio fidanzato e che ero andata a dormire presto. Mike non vedeva l’ora che sbagliassi per divertirsi. Si divertiva tantissimo”. Altro totem della tv che conobbe bene fu Corrado, definito un “principe” che “aveva un pensiero e un’attenzione per tutti. Anche per la sorveglianza che doveva aprire la porta. Si preoccupava che tutti fossero accontentati. Era gentile, premuroso. Sembrava di parlare con un grande principe“. Infine Vianello, che “faceva finta di fare il tonto, era meraviglioso. Parlava sempre di Sandra”. Altri tempi, altri personaggi… altra tv!