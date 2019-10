Temptation Island: Pago, i gesti per l’ex moglie. Parla Miriana Trevisan

Temptation Island Vip: Pago e i gesti per l’ex moglie che interviene: parla Miriana Trevisan

In questi giorni c’è stato un gran trambusto attorno a Pago, al secolo Pacifico Settembre. Ad accendere i riflettori della cronaca rosa sul cantante è stata la sua relazione con Serena Enardu, andata in frantumi a Temptation Island Vip. Indirettamente, il gossip ha ripuntato anche le luci sulla sua ex moglie, la showgirl Miriana Trevisan. E non solo il gossip ha seguito più da vicino la conduttrice classe 1972, ma anche molti fan che l’hanno stuzzicata sognando un ritorno di fiamma con l’artista sardo. A far decollare ancor più le fantasie dei sostenitori dell’ex coppia ci sono stati anche dei like piazzati da Pago per Miriana. E su questa questione, la Trevisan è intervenuta di recente su Instagram avendo dolci parole per il padre di suo figlio (Pago e Miriana hanno avuto Nicola nel 2009. Il loro matrimonio è durato dal 2003 al 2006. Dopo la separazione sono tornati insieme nel 2008, lasciandosi definitivamente nel 2013).

“Siamo due genitori che si stimano”

Di recente, su Instagram diversi fan trasognati hanno chiesto a Miriana se fosse mai possibile un ritorno di fiamma con Pacifico. Qualcuno le ha anche fatto notare come Pago sia attivo a piazzare dei like nei suoi confronti. E su questo punto la showgirl è intervenuta dicendo: “Siamo due genitori che si stimano”. Dolci parole che si aggiungono a quelle rilasciate a Novelle 2000 poche settimane fa: “Pacifico è un uomo eccezionale. Prima di partire ha parlato con il nostro piccolo Nicola, spiegandogli che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe avuto con sé il cellulare. Ho apprezzato questo suo gesto rassicurante. Lui stravede per nostro figlio ed è un papà presente, anche se molto impegnato”. Insomma, parlare di un ritorno di fiamma è più che azzardato. Più corretto sottolineare come tra i due ex ci sia un legame di forte stima e solidarietà.

Miriana Trevisan, le parole su Serena: “Non conosco questa donna. Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta con sua nonna e anche quando ci sono andata io non l’ho mai incontrata”.

La Trevisan, sempre a proposito dell’ex marito, aggiungeva: “Pacifico è un uomo adulto e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio. Si sta comportando in maniera elegante”. E in effetti, con il senno di poi, ha avuto ragione visto che il musicista, a detta della quasi totalità del pubblico di Temptation, si è comportato da gran signore, nonostante la rottura sentimentale con Serena. A proposito della Enardu, sempre a Novella 2000, la Trevisan dichiarava: “Non conosco questa donna. Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta con sua nonna e anche quando ci sono andata io non l’ho mai incontrata”.