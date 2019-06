Miriana Trevisan è tornata single: è finita con il compagno Giulio Cavalli

Miriana Trevisan, è finita con il compagno Giulio Cavalli. Sognavano le nozze

La showgirl e attrice Miriana Trevisan è tornata single. La notizia sembra non abbia raggiunto il web ma è stata annunciata dal settimanale Oggi, che nel numero in uscita in mattinata, ha spiegato che Miriana e lo scrittore Giulio Cavalli, con il quale stava da ben sette anni, si sono detti addio. Ottenuti i divorzi dai rispettivi precedenti matrimoni, la Trevisan e Cavalli stavano progettando di sposarsi, ma la coppia non ha retto. Ovviamente non sappiamo i motivi che hanno portato a questa decisione, ma solo pochi mesi fa, a febbraio, ospite dalla Balivo Miriana si diceva ancora fidanzata. E per l’occasione, invece, aveva parlato dell’ex marito, Pacifico Settembre, in arte Pago, che ora fa coppia fissa con l’ex di Uomini e Donne, Serena Enardu.

Miriana Trevisan si è lasciata con lo scrittore Giulio Cavalli

“È finito l’amore tra la showgirl, Miriana Trevisan, e lo scrittore e giornalista, Giulio Cavalli. Facevano coppia da quasi sette anni. Ottenuti i rispettivi divorzi, progettavano di sposarsi. Ma non ha più funzionato“, ha scritto il settimanale Oggi. Anche Cavalli infatti si era già sposato, come la Trevisan che dal 2003 al 2013 è stata sposata con il cantante Pago, dal quale ha avuto anche un figlio, Nicola. E proprio di lui aveva parlato a febbraio a Vieni da me di Caterina Balivo. In che rapporto è con l’ex marito?

Miriana Trevisan: il rapporto con l’ex marito, Pago

Un buon rapporto quello che lega Miriana Trevisan e Pago, nome d’arte di Pacifico Settembre. Le ultime dichiarazioni sull’ex marito sono state rilasciate alle telecamere di Rai 1, e nello specifico a quelle di Vieni da me. Solo pochi mesi fa, la Trevisan diceva: “Cosa provo nei suoi confronti? Sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un bravo papà. Provo stima e affetto, non c’è rancore tra di noi“, ha assicurato l’ex volto di Non è la Rai. E allora dell’ormai ex compagno diceva: “Abbiamo tante cose in comune“, allora cosa sarà successo?