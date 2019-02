Miriana Trevisan a Vieni da me parla del rapporto con l’ex marito Pago

In che rapporti sono oggi Miriana Trevisan e il cantante Pago

Miriana Trevisan e Pago hanno formato una delle coppie più belle dello showbiz italiano. Belli, affiati e complici si sono sposati addirittura due volte e hanno avuto un figlio, il piccolo Nicola. Da tempo si sono però separati: la showgirl e attrice è felice accanto allo scrittore Giulio Cavalli, mentre il cantante si è rifatto una vita con l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu. In che rapporti sono oggi Miriana e Pago, il cui vero nome è Pacifico Settembre? Più che buoni, come confessato dalla Trevisan in un’intervista rilasciata a Vieni da me, il programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. “Cosa provo nei suoi confronti? Sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un bravo papà. Provo stima e affetto, non c’è rancore tra di noi”, ha assicurato l’ex ragazza di Non è la Rai.

Miriana Trevisan prova affetto per l’ex marito Pago

Stando a quanto rivelato da Miriana Trevisan a Vieni da me, il rapporto con Pago si è interrotto per differenze inconciliabili. Punti di vista diversi che li hanno allontanati nonostante la presenza del figlio Nicola. “Siamo molto differenti: io il giorno, lui la notte”, ha chiarito Miriana. Che oggi è felice accanto al nuovo fidanzato Giulio Cavalli, con il quale ha un rapporto di perfetta condivisione. “Abbiamo tante cose in comune. Con Pago non c’era tutto questo”, ha ammesso la 46enne.

Pago ha dedicato all’ex moglie la canzone Parlo di te

Parlo di te, ad oggi la canzone più conosciuta di Pago, è stata scritta dall’artista proprio per Miriana Trevisan.