Serena Enardu: fidanzato Pago operato, frecciatina a Barbara d’Urso

Serena Enardu: l’ex tronista di Uomini e Donne “un po’ in ansia” per l’operazione del fidanzato Pago. Arriva anche la frecciatina a Barbara d’Urso

Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, nella mattinata odierna è comparsa in una serie di Instagram Stories con il fidanzato Pago. Nei video, i due si sono mostrati nelle stanze di un ospedale, in attesa dell’operazione a cui si è sottoposto il cantante. Nulla di grave, visto che si tratta di un intervento relativo a un’ernia inguinale. Serena e Pago, prima dell’operazione, hanno riso e scherzato, nonostante qualche piccola preoccupazione sia trapelata. A un certo punto la bella sarda non ha nemmeno risparmiato una frecciatina alla conduttrice Mediaset Barbara d’Urso.

Serena Enardu e l’ironia su Barbara d’Urso: “Vado da lei e piango”

Come dimostrano le Instagram Stories di Serena, il clima, prima dell’intervento è sereno. Però, tra il serio e il faceto, Pago spiega come non si sa mai e che a volte una punturina innocua possa far scattare l’imprevedibile. Serena coglie la palla al balzo per una battuta ironica sulla presentatrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. “E io vado dalla d’Urso, capisci? Anche quello ha un aspetto positivo. Piango e…”, ironizza l’ex tronista di Uomini e Donne, evidentemente facendo riferimento a diversi casi ospedalieri trattati dalle trasmissioni della conduttrice partenopea. Serena ha poi ringraziato i tanti fan che si sono fatti vivi per dare sostegno a lei e al compagno.

Pago e l’ex tronista di Uomini e Donne: amore a gonfie vele ma niente matrimonio

“Grazie per i messaggi di sostegno che ci state mandando. L’idea in questi momenti è sdrammatizzare un pochino. C’è un po’ d’ansia. Comunque dovrebbe essere un intervento semplice e quindi si può scherzare tranquillamente“, ha raccontato la Enardu che ha aggiunto che l’operazione durerà all’incirca due ore. La storia d’amore con Pago procede a gonfie vele, anche se non ci sono in previsione le nozze. “Non credo nel matrimonio. O meglio, ci credo ma non lo vedo per me”, ha spiegato qualche mese, in un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.