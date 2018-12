Uomini e Donne News, Serena e Pago si sono lasciati? I dubbi dei fan. La Enardu spiega

Come sta Serena Enardu? E come procede la sua love story con il cantante Pago? C’è qualche burrasca sentimentale? Addirittura un addio? Alcuni fan dell’ex tronista di Uomini e Donne (protagonista con Giovanni Conversano diversi anni fa del dating show), recentemente, hanno nutrito dei dubbi sulla stabilità della coppia. Qualcuno ha anche avanzato l’ipotesi di una rottura tra i due. Tuttavia i seguaci della bella sarda possono dormire sonni tranquilli. No, non c’è in corso alcun addio, soltanto che a volte gli impegni lavorativi fan si che Pago si allontani temporaneamente. A chiarire la vicenda ci ha pensato Serena stessa, rispondendo su Instagram a chi ha palesato dei dubbi: “Stiamo sempre insieme, però tanti impegni messi insieme l’hanno obbligato a stare via un po’ di tempo in più. Tutto qua”. Semplice. Anche perché Pago, proprio nelle ultime ore, pare che non vede l’ora di tornare ad abbracciare il suo amore, complice pure un po’ di ‘peperoncino’…

“Era da un po’ che aspettavo un bentornato così. Finalmente amore mio. Arrivo”, ha scritto Pago sotto l’ultimo scatto pubblicato dalla sua Serena su Instagram. La foto la ritrae in intimo (l’ex tronista sponsorizza un noto marchio, non è esibizionismo). Da qui il commento allegro del compagno. Dunque, nessuna crisi in atto, nemmeno per scherzo. E se non c’è crisi, forse c’è un matrimonio da celebrare? “Non credo nel matrimonio. O meglio, ci credo ma non lo vedo per me“, ha spiegato qualche mese fa Serena, durante un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne News, Serena Enardu, niente nozze: “Però capisco chi si sposa”

“E’ assurdo firmare un contratto, per giurare un amore eterno – ha argomentato Serena – Oggi sono convinta che non mi sposerò mai, perché non ci credo. Non credo si debba andare davanti a Dio a promettere ciò che non siamo certi di poter mantenere”. Infine ha aggiunto: “Capisco chi lo fa perché crede nel matrimonio e porta a termine quel progetto. Mi indispone chi lo fa con facilità solo per il gusto di indossare l’abito bianco”.