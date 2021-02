Mina Settembre, Davide Devenuto: “I baci sul set? Un po’ di fastidio”

Un successo inarrestabile quello che Rai uno sta riscuotendo con Mina Settembre. La fiction Rai in onda da 5 settimane, ha catalizzato l’attenzione del pubblico che lo ha accolto con estremo affetto e che, a quasi fine stagione, continua a regalare forti emozioni.

La protagonista indiscussa è Serena Rossi. L’assistente sociale estremamente attenta agli altri e nei confronti dei più deboli. Una storia positiva, quella che Rai fiction ha voluto raccontare riprendendo liberamente i romanzi scritti da Maurizio De Giovanni.

Una serie televisiva al cui intero ritroviamo i grandi sentimenti. In particolare, Mina è impegnata a capire chi tra i due uomini della sua vita sarà il più adatto a starle accanto. Claudio, l’ex marito che ha tradito la sua fiducia, o Domenico, il bel ginecologo che però forse non riesce a comprenderla fino in fondo.

Vedremo come proseguirà la storia durante l’attesissimo finale di stagione che andrà in onda in prima serata domenica 14 febbraio su Rai uno. Intanto, il sito di Fanpage ha raggiunto in un’intervista uno dei personaggi della fiction, nonché compagno di Serena Rossi, Davide Devenuto.

Tra i due la scintilla era scoccata proprio su un set, quello di Un posto al sole quando entrambi recitavano nella soap napoletana. Si sono ritrovati insieme anche in quest’ultimo successo Rai, ma in ruoli che li vedono divisi e questo ha provocato, inevitabilmente, qualche piccolo fastidio da parte di Devenuto.

Serena Rossi, interpretando Mina Settembre, l’abbiamo vista più volte amoreggiare con il personaggio di Domenico, interpretato dal Giuseppe Zeno. Per le scene più passionali la stessa attrice ha ammesso che era stata utilizzata una controfigura perché lei si sarebbe sentita a disagio nel farle.

A questo proposito, però, Davide, che nella fiction interpreta Paolo, il marito della migliore amica di Mina, Irene, si è detto molto diplomatico e professionale. Ha affermato di non averci visto malizia in quelle particolari scene e di non essere stato colpito dalla gelosia, nonostante si trovasse proprio sul set.

“Le parti più nude del corpo di Mina sono di una controfigura. Ma anche se l’avesse fatto Serena, facendo questo lavoro, non ci avrei visto malizia. Ne avrò girate decine di scene di passione, ma non c’era mai veramente niente. Con tutte le persone attorno che stanno a guardare, che danno indicazioni, che ti fanno rifare la scena, dove sta la passione?”

Serena Rossi si è mantenuta sempre molto rispettosa durante le riprese e Davide ha raccontato che una volta, in occasione di una scena di bacio l’attrice ha subito guardato il compagno, chiedendogli se si fosse arrabbiato. Sul set, dunque, l’atmosfera era molto gioviale e senza alcuna malizia. L’attore ha però ammesso che qualche fastidio in fondo lo ha provato.

“Io sono tranquillo, per me è lavoro. Certo, quando la vedo in onda che si spomiciazza con Zeno in quella maniera, un po’ mi dà fastidio se vuoi la verità”

Inoltre, pare che la gelosia abbia colpito anche un po’ Serena Rossi. Nel corso della fiction, infatti, ci sarebbe dovuta essere una scena di passione anche tra Paolo e Irene che in Mina Settembre sono sposati da diversi anni. Ma “A un certo punto – racconta Devenuto – ho visto che la scena, che era in sceneggiatura, è stata cancellata. Secondo me, anche là ha messo mano Serena“.