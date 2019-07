Milva malattia: come sta la cantante e cosa pensa di Gabbani e Pausini

Milva oggi come sta? La malattia e i suoi cantanti preferiti: ultime news

Milva è tornata a farsi viva. Dopo un lungo periodo di silenzio la cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Una chiacchierata che la Pantera di Goro – giunta all’età di 80 anni – è riuscita a portare a termine grazie all’aiuto della figlia Martina e della sua assistente, Edith. Milva la rossa è da anni afflitta da una malattia che l’ha portata a ritirarsi dalle scene. Una patologia mai svelata del tutto che, stando a quello che si sussurra, avrebbe colpito in particolar modo le sue splendide gambe. Nonostante questo, la star non ha rinunciato ai piaceri della vita, o forse è meglio chiamarli vizi, come quello del fumo.

Milva la cantante continua a fumare all’età di 80 anni

“Mi dà piacere fumare. Fumare non è un’emozione, è solo un piacere, un piccolo vizio se vuole. Trovo delle emozioni nella musica, in un’opera d’arte, nell’affetto profondo dei miei familiari e nelle persone che mi sono vicine, nei tortellini come li faceva mia madre… e nel dormire bene”, ha spiegato Milva nell’intervista al quotidiano di via Solferino. La cantante si è ritirata dalle scene nel 2010: “Se mi manca il palcoscenico? Sempre e mai. Fra i sogni, qualche volta è un incubo ma anche un bisogno e una missione che, a mio modo, credo di aver compiuto”. Nonostante il ritiro a vita privata, l’artista – il cui vero nome è Maria Ilva Biolcati – continua a seguire con interesse la televisione e la musica. E ha svelato pure i nomi dei suoi attuali cantanti preferiti.

Quali sono i cantanti preferiti di Milva oggi

“Penso che oggi come allora ci siano dei grandi talenti. Dei giovani mi piace Francesco Gabbani che riesce ancora a divertirmi, Laura Pausini e pochi altri”, ha ammesso Milva, che lo scorso anno ha ricevuto il premio alla carriera al Festival di Sanremo.