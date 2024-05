Milly Carlucci voto 1, Merlino 4, Maria da clonare 10: il pagellone tv

Nei giorni scorsi ha destato scalpore la vicenda del finto furto del cellulare di Fabio Rovazzi a Milano. Il cantante ha postato un video facendo credere che mentre stava facendo un filmato in diretta gli è stato sottratto il telefono. Tale faccenda ha innescato polemiche anche tra i politici per quel che riguarda la sicurezza nel capoluogo lombardo. Così Rovazzi è stato costretto a dire che era tutto uno scherzo. Peccato che il TG5, prima che venisse reso noto che si trattasse di una ‘marachella’, aveva già mandato in onda un servizio sulla questione. La domanda è: ma in redazione, nel telegiornale dell’ammiraglia Mediaset, a nessuno è venuto in mente di contattare il cantante per chiedere conferma dei fatti? Solitamente si fa così. E invece… Morale della favola? Una figuraccia giornalistica, voto zero!

Secondo Milly Carlucci è stata organizzata una shitstorm sui social contro L’Acchiappatalenti. La conduttrice, a TvTalk, ha poi detto che ascolta volentieri le critiche, purché siano costruttive. Peccato che, sempre nel programma di Massimo Bernardini, abbia fatto una serie di interventi in cui non c’è stata una virgola di auto critica. Figurarsi se poi ha accennato al fatto che il suo nuovo show non funziona un granché. Per lei il pubblico deve abituarsi a “un cambio di prospettiva” (ma che vuol dire?). Il punto è un altro.

L’Acchiappatalenti è pensato male e realizzato peggio, televisivamente parlando. Non a caso il pubblico se la sta dando a gambe levate, altro che cambio di prospettiva. Bianca Guaccero, quando commentò il difficile inizio del suo show Liberi Tutti (che è stato chiuso a fine 2023 perché un flop), ammise candidamente che c’erano dei problemi. La Carlucci è una signora professionista, ma anche i migliori a volte sbagliano e non tutte le ciambelle escono con il buco. Un po’ di auto critica non guasterebbe ogni tanto, voto 1!

Il portale DavideMaggio ha sostenuto che l’ospitata di Fedez, prevista nella puntata di apertura di Da vicino nessuno è normale (nuovo show di Alessandro Cattelan in partenza su Rai Due lunedì 20 maggio), fosse saltata dopo la vicenda del pestaggio di Cristiano Iovino. La Rai ha risposto con una nota dura, parlando di “fake news” e affermando che l’ospitata non era stata cancellata. Poi le comiche: sabato 18 maggio, sempre la Rai, ha diramato una nota ufficiale, spiegando che Fedez da Cattelan non ci andrà per “motivi di salute”. Tradotto, ospitata saltata. Forse a viale Mazzini pensano che tutti abbiano l’anello al naso? Voto 2!

Myrta Merlino, come spiegato da Dagospia (che non è stato smentito), terminerà la sua stagione a Pomeriggio Cinque il 30 maggio. Il talk però proseguirà ancora per due settimane, con la guida di Giuseppe Brindisi. Le assenze della conduttrice campana ormai non si contano più. Doveva essere l’annata del suo ingresso trionfale a Mediaset, invece di trionfale non c’è stato alcunché, con il programma che ha raccolto dati da allarme rosso. Merlino, niente magia: voto 4!

Bianca Berlinguer ha commemorato Franco Di Mare dopo la sua scomparsa. In diretta ha ricordato di aver avuto attriti con lui, ma che innanzi alla tragedia della malattia ha ricucito il rapporto avendo avuto con il collega anche uno scambio di messaggi. La nota lodevole è che la giornalista ha riservato un pensiero asciutto e dignitoso all’ex direttore di Rai Tre senza scadere nella retorica che solitamente abbonda in tali situazioni. Chapeau, voto 8!

Amici di Maria De Filippi ha chiuso un’altra stagione stellare. Ascolti come al solito al top, altri talenti sfornati, altra prova schiacciante di strapotere contro la concorrenza di Rai Uno che continua a mangiare polvere al sabato sera quando si scontra con la corazzata di “Queen Mary”. Solo la regina della tv poteva fondere la serietà di una scuola artistica a tutti gli effetti alla leggerezza e all’intrattenimento richiesti a un talent del piccolo schermo. Maria è da clonare, voto 10!