Pomeriggio 5: Myrta Merlino deve chiudere in anticipo, stop ufficiale

Lo avevamo previsto da tempo, ma ora è ufficiale: Myrta Merlino non terminerà neanche la sua prima stagione a Pomeriggio 5, per le ultime due settimane di programmazione infatti sarà sostituita da Giuseppe Brindisi.

Una stagione disastrosa per il Pomeriggio 5 di Myrta Merlino! Sono ben lontani i fasti dei tempi di Barbara D’Urso, con lo share più alto di tutti i pomeridiani concorrenti, era chiaro da tempo che il nuovo cavallo di Piersilvio Berlusconi fosse zoppo. Le continue assenze della Merlino, soprattutto in prossimità dei festivi, avevano già messo in allarme il pubblico, poi è stato tutto un disastro dietro l’altro. La conduttrice si è dimostrata inadatta, tra servizi ripetitivi e il poco spessore delle discussioni degli ospiti. Finalmente pare che si siano accorti del malcontento dei telespettatori e della bassissima qualità del programma.

Myrta Merlino fuori: a tappare i buchi ci pensa Brindisi

Vi riportiamo un’esclusiva di Dagospia: Pomeriggio 5 si fermerà a metà giugno, ma Myrta Merlino terminerà la sua disavventura molto prima. Il 30 Maggio la conduttrice saluterà il pubblico per l’ultima volta. Le ultime due settimane verranno affidate a Giuseppe Brindisi, ormai abituato a sostituire la Merlino e molto amato dal pubblico. Lo dimostrano i dati di ascolto e i commenti social: quando alla conduzione c’è Brindisi, il programma assume tutta un’altra caratura. Commenti puntuali e servizi di attualità interessanti, il conduttore e gli ospiti intavolano discussioni con preparazione e lucidità.

Non è chiaro se sia stata Myrta Merlino a decidere di finire la sua stagione il 30 Maggio, ma vista la sua abitudine a prendere ferie, non ci sorprenderebbe se avesse chiesto di chiudere in anticipo per godersi l’estate. Può darsi invece che la scelta di toglierla dai piedi a favore di Brindisi sia stata proprio di Berlusconi, che ha deciso di salvare il salvabile almeno per le ultime settimane.

Contro ogni pronostico invece è stata data un’ultima possibilità a Mattino 4. Su Canale 5 a Giugno tornerà Simona Branchetti con Morning News, mentre su Rete 4, Federica Panicucci e Roberto Poletti continueranno addirittura fino al 28 Giugno. Simona Branchetti potrebbe poi tornare in autunno alla conduzione di Pomeriggio 5, anche se quello di Cesara Buonamici è l’altro nome in lizza.