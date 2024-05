Fedez, salta l’ospitata da Cattelan: la nota Rai (siamo alle comiche)

A qualcuno verrebbe da dire che siamo alle comiche. Fedez non sarà ospite di Alessandro Cattelan nella puntata di apertura di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma in onda su Rai Due a partire da lunedì 20 maggio. Ma come? Dopo le smentite furibonde di viale Mazzini ora si viene a sapere che il rapper è fuori dai giochi? Esatto, proprio così. A renderlo noto ufficialmente è stata la stessa tv di Stato attraverso una nota diramata sabato 18 maggio. Nota in cui spiega che il forfait è legato a motivi di salute del cantante.

Questo il comunicato Rai: “Come concordato con l’ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2”. Ora, può anche essere vero che l’ex marito di Chiara Ferragni non stia bene, ma è lecito sospettare, soprattutto dopo il can can dei giorni scorsi attorno all’ospitata, che forse la verità non ufficiale potrebbe essere un’altra. Non lo si saprà probabilmente mai come davvero sono andate realmente le cose. Si sa invece cosa è avvenuto di recente.

Qualche giorno fa, il sito di Davide Maggio aveva sostenuto che Fedez non avrebbe preso parte alla prima puntata del nuovo show di Cattelan dopo il coinvolgimento del rapper stesso nell’indagine per il pestaggio avvenuto a Milano del personal trainer romano Cristiano Iovino. Il portale specializzato in retroscena televisivi aveva riferito che la decisione di far saltare l’ospitata era stata presa dalla produzione della trasmissione.

A stretto giro dalla notizia lanciata da DavideMaggio.it, la Rai aveva smentito che Fedez non sarebbe andato a Da vicino nessuno è normale. E lo aveva fatto con toni alquanto duri e perentori, parlando di fake news: “È con profondo sconcerto che Rai prende atto dell’ennesima notizia “fake” che la riguarda, in particolare in riferimento alla presunta mancata presenza di Fedez come ospite del programma di Alessandro Cattelan su Rai 2. Una fake news, clamorosamente smentita dai fatti e diffusa con inaccettabile e gratuita leggerezza, con il solo scopo di gettare discredito sul Servizio Pubblico”. Pure il rapper milanese aveva confermato che l’ospitata su Rai Due ci sarebbe stata.

Adesso si viene a sapere dalla Rai stessa che Fedez non sbarcherà nel programma per non meglio specificati “motivi di salute”. Ovviamente, non appena il comunicato Rai ha iniziato a circolare, molti utenti sui social hanno sottolineato di non credere alla versione fornita circa l’assenza del cantante. Si è innanzi all’ennesimo cortocircuito comunicativo sia di Fedez sia della Rai che sta attraversando un periodo tutt’altro che roseo.