Fedez: la Rai non lo vuole (di nuovo) e cancella la sua ospitata in tv

Pensavamo che tra Chiara Ferragni e Fedez, quest’ultimo fosse colui che stava affrontando meglio la separazione. Viste le ultime notizie che hanno visto protagonista il rapper però, forse ci stavamo sbagliando. Dopo il coinvolgimento nella rissa con Cristiano Iovino, la procura ha iscritto il cantate nel registro degli indagati. Ora questa vicenda, sembra proprio che stia compromettendo anche i suoi impegni lavorativi. Secondo Davide Maggio infatti, Fedez – a differenza di quanto previsto – non sarà tra gli ospiti di un nuovo programma in partenza su Rai 2. Vediamo i dettagli.

Nonostante sul suo profilo Instagram continui a pubblicare foto della sua quotidianità – tra casa nuova e serate cinema con i figli Leone e Vittoria – Fedez non sta passando uno dei suoi momenti migliori. Il rapper, come abbiamo detto, è attualmente indagato per aver colpito con violenza il personal trailer Cristian Iovino ed è in attesa di ulteriori sviluppi del caso.

Con la notizia del pestaggio che lo vede protagonista, Fedez è stato sicuramente messo in cattiva luce pubblicamente e in privato. Oltre al fatto che, con quanto accaduto, il rapper rischierebbe l’affidamento dei bambini, di certo la questione ha e avrà delle ripercussioni sul suo profilo lavorativo e professionale.

Salta l’ospitata di Fedez: in quale trasmissione

Prima conseguenza di quanto accaduto è la notizia che la Rai avrebbe deciso di annullare un’ospitata del cantante in tv. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, Fedez – a differenza di quanto previsto inizialmente – non sarà presente in Da Vicino Nessuno è Normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in partenza questo lunedì.

Il rapper era atteso in questi giorni presso il Teatro Parenti di Milano, luogo dove si svolgono le registrazioni dello show. A seguito del suo coinvolgimento nel pestaggio con Iovino però, sembra proprio che la produzione della nuova trasmissione del lunedì sera abbia deciso di annullare l’ospitata di Fedez.

Il retroscena, lanciato da Davide Maggio sul suo sito, è stato confermato anche da LaPresse. Sembra proprio che, così come era successo già per Belve, la Rai abbia di nuovo detto no a Fedez. In questo modo, starebbe evitando di mandare in onda sul Servizio Pubblico un personaggio coinvolto, attualmente, in una vicenda alquanto delicata. Speriamo allora che, una volta risolta la questione, il cantante possa recuperare l’ospitata in futuro, così come successe con il programma della Fagnani.