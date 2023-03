Milly Carlucci si svela in una nuova intervista dove parla un po’ di tutto, partendo dal primo scontro del 2023 con Maria De Filippi tra il Cantante Mascherato e il Serale di Amici. Non solo, la nota conduttrice della Rai rivela la sua verità su altre curiosità. Parlando con Super Guida TV, Milly dichiara di essere in marcia per tentare di riportare il pubblico verso il sabato sera proposto da Rai 1.

La sfida degli ascolti TV è stata vinta da Amici di Maria De Filippi e la prima puntata della quarta edizione del Cantante Mascherato. La Rai ha chiesto loro di tornare a occupare la prima serata di sabato “e noi ci siamo assunti questo rischio ben sapendo che si tratta di un’operazione complessa e difficile”. Milly non pretende di avere subito dei risultati positivi “ma ci vogliono tempo e pazienza”.

“In passato sono state fatte delle operazioni simili in cui al sabato sera sono però andate in onda finali di programmi già ben rodati e con un pubblico affezionato”, fa notare la Carlucci. Sui social network, però, è stata criticata questa idea, in quanto il sabato sera la puntata dura di più rispetto a quando va in onda il venerdì. “Siamo all’interno di un quadro concorrenziale”, spiega Milly.

La Carlucci e Maria De Filippi si sfidano a colpi di ascolti e share ogni anno con i loro rispettivi programmi televisivi. Ma nessuna importante rivalità c’è tra loro e oggi Milly confessa di aver sentito privatamente la conduttrice prima dei funerali di Maurizio Costanzo, dove lei era presente. Dopo di che, spiega:

“Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità. Io stimo molto Maria De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. E’ una grandissima professionista”

Il Cantante Mascherato: gli accordi saltati, parla Milly Carlucci

Per questa edizione de Il Cantante Mascherato sono saltati fuori vari rumor sui concorrenti in gara. Alla fine la trattativa che vedeva Valeria Marini nel cast è saltata. Milly Carlucci spiega che questo è accaduto “non quando il programma era in produzione”. Ammette di aver cambiato “direzione più volte, ma questo è normale”.

La conduttrice Rai risponde agli ultimi commenti riguardanti la sensazione di un’eventuale fusione tra Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato. Questa impressione è nata dal fatto che è stato introdotto il ‘Cantante Mascherato per una notte’, che ricorda il ‘Ballerino per una notte’. Ma su questo non c’è alcun dubbio per Milly: “I due format sono completamente diversi”.

Ma è vero che Giulia De Lellis doveva far parte della giuria del talent show al posto di Christian De Sica. Sebbene la Carlucci non confermi e non smentisca esplicitamente, pare proprio che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne – oramai nota influencer – avrebbe dovuto assumere questo ruolo.

“Erano state fatte tantissime ipotesi sui personaggi. Quest’anno ho puntato su Christian De Sica che ricopre il ruolo dell’amico di famiglia che sdrammatizza, fa battute e diverte. E poi c’è Iva che ha minacciato barzellette senza dirne manco mezza”

Ciò di cui è certa Milly è che non metterà mai al secondo posto la Rai. Lasciare la rete che la vede come uno dei volti principali da anni sarebbe per lei “un tradimento terribile”. La Carlucci ci tiene a precisare che deve tutto alla Rai, dove ha realizzato i suoi “sogni di quanto ero ragazzina”.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci torna a parlare di Lucarelli

Si parla spesso del fatto che Selvaggia Lucarelli potrebbe lasciare Ballando con le Stelle, dopo quanto accaduto nella recente edizione del 2022. La conduttrice oggi rivela di essersi sentita con la giornalista, attraverso dei messaggi, “alla fine di Ballando con le Stelle”. Milly crede che tra loro non ci sia bisogno “di chiarire nulla”. Oltre questo, aggiunge:

“Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno”

Dunque, da parte di Milly non c’è alcun problema, la Lucarelli ha dimostrato più volte di essere rimasta delusa da alcune situazioni vissute nel programma.