Selvaggia Lucarelli torna di nuovo sulla diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle. In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, la giornalista e giurata del programma ha analizzato da cima a fondo la trasmissione e il comportamento del cast fisso. E, ancora una volta, è emersa tutta la sua amarezza per la piega presa da alcune vicende. Senza dubbio è stata la stagione più litigiosa della storia del talent show. Una sfilza di puntate sono state segnate da continui e pungenti commenti, a tratti sono piovuti persino insulti.

Innanzitutto l’editorialista di Domani ha evidenziato quanto sia autocritica. Un’inflessibilità che viene “dai nove anni passati dalle suore, dall’asilo alla terza media, l’età della formazione”. In tempi non sospetti ha definito la l’edizione appena conclusa di Ballando “catastrofica da un punto di vista umano“. Quando le si chiede quali siano le tre persone che l’hanno maggiormente delusa, risponde:

“Mariotto perché — pur nella sua non linearità e nella sua eccentricità — ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato. Mi ha deluso Fabio (Canino) perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà. E poi l’impianto generale del programma: tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo (Biagiarelli, il suo fidanzato, ndr)”.

La Lucarelli ha quindi sottolineato che a Ballando ci sono sempre state opinioni differenti e che a tratti si sono create anche fazioni. Il che non è un male, visto che è il sale della tv lo scontro. Certo dipende poi come tale scontro si manifesta: “Quest’anno dalla giuria, da chi era seduto ai tavoli di fronte, dalla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta «scaldato» da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico”.

E Milly Carlucci? Non dovrebbe fare l’arbitro? Quando alla giurata viene domandato se si aspettava che la conduttrice la tutelasse o la supportasse, arriva un secco no:

“No. Dopo un po’ che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore”.

Trattasi della prima volta che un giurato si esprime in modo piuttosto netto non a favore della timoniera di Ballando con le Stelle. Spazio nuovamente a Mariotto che ha dichiarato pochi giorni fa che se lui fosse stato in Selvaggia Lucarelli avrebbe attaccato di più il fidanzato Biagiarelli, così da creare una dinamica originale per lo show. Sulla questione, la giornalista ha ribattuto criticando lo stylist:

“Mariotto mi ha suggerito cosa avrei dovuto fare per rendere simpatico Lorenzo e si è svelato: secondo lui quindi bisogna scrivere un copione. Io non sono così, secondo me anche per questo sono diventata un elemento forte all’interno del programma e questo ha iniziato a infastidire un po’ tutti, o quasi. Mi sembra che sia cambiata la modalità con cui ci si confronta con me: all’inizio era sulle idee ed era divertente, ora si va sull’offesa o l’attacco gratuito, con persone che hanno un preciso ruolo in commedia (prima Mussolini, poi Erra, Di Vaira), addestrate per venirmi addosso qualsiasi cosa dica. Quando vedo la premeditazione tra l’altro io ignoro, non mi diverte”.

Le frizioni con Carolyn Smith vanno invece avanti da tempo. Quest’anno sono esplose in modo dirompente, con tensioni che sono andate ben al di là del semplice show televisivo. Insomma, si è andati proprio sul personale a volte. Perché è accaduto ciò?

“Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato. Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti. Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo e anche di rispondermi, una cosa anormale”.

E Zazzaroni? Con lui ha sempre avuto un bel legame. Per questo a molti sono parse alquanto strambe le sue recenti dichiarazioni (ha parlato della Lucarelli come una persona “inacidita”). “Ivan mi ha chiesto scusa, almeno con lui vorrei mantenere un buon rapporto, gli sono affezionata, anche se è un clamoroso democristiano”, ha .spiegato la giurata.

Capitolo vittoria Luisella Costamagna: “Non posso usare la parola complotto, ma c’era un orientamento generale in quella direzione, notavo un entusiasmo spropositato per le sue performance, non adeguato al livello dei suoi balli“.

In molto si chiedono se l’anno prossimo ci sarà. “Non lo so – ha risposto la Lucarelli -. Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima”.