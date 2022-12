Ballando 2022, Mariotto vs Lucarelli: lui la stronca, lei lo sbugiarda

L’ultima edizione di Ballando con le stelle non avrebbe potuto concludersi in maniera più burrascosa. Lo show condotto da Milly Carlucci si è portato dietro dopo la finale una serie di strascichi importanti, legati non soltanto alla controversa vittoria di Luisella Costamagna ma anche ai rapporti molto tesi fra i protagonisti della giuria.

Forse persino più di altre edizioni, infatti, Selvaggia Lucarelli è stata al centro delle polemiche. La sua lingua velenosa, questa volta, non l’ha portata soltanto a litigare con gli altri membri della giuria ma le è anche valso un isolamento vero e proprio: da un certo punto in poi, infatti, è apparso piuttosto evidente come gli altri giurati l’avessero in qualche modo ostracizzata, creando un fronte comune contro di lei.

Chi l’ha attaccata in particolar modo è stata Carolyn Smith, che in diretta e nel corso di un’intervista ha tenuto a sottolineare come la giornalista non possa permettersi di dare giudizi tecnici di danza, non avendone le competenze. Ma Selvaggia Lucarelli ha avuto modo di scontrarsi in diverse occasioni anche con Guillermo Mariotto, il cui caratterino è ben noto da parte del pubblico.

Proprio quest’oggi, a proposito, è uscita sul Corriere un’intervista a Guillermo Mariotto dove il giurato sudamericano si è sentito in dovere di dire la sua sulla collega, senza risparmiarle i suoi classici veleni. Parlando della giornalista, Mariotto ha commentato:

“Selvaggia si batte per le — giuste — crociate a favore delle donne ma le detesta tutte; se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione.”

Il riferimento, in questo caso, era collegato al fatto che la Lucarelli aveva criticato la vittoria di Luisella Costamagna, che a detta sua sarebbe stata legata ad un sistema di votazioni non esattamente trasparente. Ma Mariotto si è sentito in dovere anche di raccontare un altro retroscena. Si parla, in questo caso, di una chat di gruppo dei giurati. Qui il racconto di Mariotto:

“La raccomandazione che mi fanno sempre gli autori è una: fai come faresti. Lo sanno che la spontaneità è irraggiungibile attraverso il controllo. Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure… Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto.”

Selvaggia Lucarelli sbugiarda Mariotto

Dopo la pubblicazione delle dichiarazioni di Mariotto Selvaggia Lucarelli ha risposto per le rime, con una serie di tweet al vetriolo con i quali non solo ha voluto fare chiarezza sul tema ma ha anche sbugiardato il collega. La chat di gruppo in effetti esiste ma lei, contrariamente a quanto detto dal collega, non ha mai (quasi mai) commentato gli ascolti.

Selvaggia Lucarelli ha poi tenuto a specificare che lei contro le donne non ha alcun problema: la giornalista ha piuttosto ricordato al giurato le frasi sessiste pronunciate nelle scorse settimane. Qui sotto i suoi velenosi cinguettii.

Oggi un mio collega di ballando dice al Corriere che io quest’anno mi sarei divertita a stare al gioco e che c’è una chat in cui io gioisco per gli ascolti. È totalmente falso, non ho mai commentato gli ascolti in quella chat se non con una battuta sul colore viola a NOVEMBRE. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022

Sono nervosi, ok, ma eviterei di raccontare stupidaggini per screditarmi, anche perché il tentativo di farlo è durato 3 mesi e non è stato un successo. Comunque autorizzo la pubblicazione della chat, o forse si fa affidamento sul fatto che anche quella è segreta, come i voti 😉 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022

Questo è tutto, ed era il 27 novembre. Per giunta non è mia abitudine in generale fare festeggiamenti sugli ascolti, tanto più che non è il mio programma ma sono un pezzo dell’ingranaggio. Basta cazzate però. pic.twitter.com/szQ0elDAKl — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 27, 2022