Milly Carlucci incidente al piede: a Ballando con la scarpa coprigesso

Cosa ha fatto Milly Carlucci al piede? Incidente per la conduttrice di Ballando con le Stelle

Incidente al piede per Milly Carlucci. La conduttrice di Ballando con le Stelle si è infortunata nei giorni scorsi, prima della terza puntata del varietà di Rai Uno. Per questo sabato 13 aprile Milly si è presentata in diretta con una scarpa coprigesso, niente più che un grosso scarpone nero. Un dettaglio che la Carlucci ha sfoggiato con eleganza e semplicità, sotto a un lineare tailleur blu. Durante la puntata la presentatrice ha preferito non menzionare il problema, mettendo in mostra ancora una volta la sua grande voglia di lavorare e la sua determinazione. Un comportamento che è stato elogiato a più non posso sui social network, dove Ballando è molto seguito quest’anno.

Cosa è successo al piede di Milly Carlucci: il video racconto

Milly Carlucci ha spiegato la situazione del piede tramite un video postato sui suoi canali social. La padrona di casa di Ballando con le Stelle si è fratturata il metatarso del quarto piede. Una frattura completa che, come specificato da Milly, non guarirà del tutto prima di sei settimane. Per risolvere in anticipo il problema la Carlucci sta seguendo varie terapie e sta facendo di tutto per riprendersi ma molto probabilmente sarà costretta ad indossare quello scarpone fino alla fine della trasmissione, ovvero fino al prossimo maggio.

Ballando con le Stelle 2019 è un grande successo in tv

Fratture a parte, questo è un momento d’oro per Milly Carlucci. Ballando con le Stelle 2019 sta ottenendo un grande successo in tv ed è riuscito pure a battere Amici di Maria De Filippi. “Se quest’anno Ballando ha più appeal per il pubblico, beh ci sono una serie di cose da considerare. Potrebbe essere per il cast o un cambio di marcia nel modo di confezionare. Noi facciamo sempre un lavoro di ammodernamento del programma, ma sotterraneo, cioè tutto deve cambiare ma perché nulla cambi. La gente non se ne deve accorgere”, ha dichiarato la Carlucci.