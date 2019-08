Milly Carlucci, la telefonata con Maria De Filippi: “Nessuna acrimonia”

Milly Carlucci conferma la telefonata con Maria De Filippi: tra le due conduttrici una chiacchierata privata

Milly Carlucci si svela in un’intervista sul nuovo numero di Chi, dove parla anche del rapporto con Maria De Filippi. Si è spesso parlato della lotta televisiva tra le due note conduttrici, in particolare il sabato sera. Mentre Milly conduceva Ballando con le Stelle, nella stessa serata la moglie di Maurizio Costanzo portava avanti le puntate di Amici. Ma non solo, si pensava che tra le due ci fosse un cattivo rapporto. Ora la Carlucci ci tiene a precisare che non c’è alcun tipo astio tra lei e la De Filippi. Non solo, la nota conduttrice di Rai 1 conferma che tra loro c’è stata finalmente una lunga telefonata. Qualche mese fa, il settimanale Oggi rivelava che tra le due si sono sentite telefonicamente. Ed ecco che la stessa Milly afferma di aver avuto una conversazione al telefono con Maria, di cui però preferisce non fare alcuna rivelazione. Infatti, la Carlucci ammette che si è trattata di una chiacchierata divertente, ma anche molto privata.

Milly Carlucci e Maria De Filippi: nessun astio tra le due conduttrici

“Quest’anno, intanto, siamo finalmente riuscite a sentirci al telefono”, conferma Milly nel corso dell’intervista, riferendosi all’attuale rapporto con la De Filippi. La conduttrice spiega poi che tipo di telefonata è stata: “È stata una chiacchierata cordialissima, divertente, ma anche molto privata e, pertanto, vorremmo che restasse tale”. Pertanto, i più curiosi non potranno conoscere il contenuto di questa chiacchierata. Le due presentatrici preferiscono tenere top secret la telefonata. Ma sicuramente non c’è nessun tipo di astio tra loro, neanche dal punto di vista lavorativo.

Milly Carlucci porta un nuovo programma in Italia, Maria De Filippi in vacanza

“Di sicuro non c’è nessuna acrimonia tra di noi”, conclude la Carlucci, parlando del suo rapporto con la collega. Dunque, nessun tipo di problema da parte di entrambe. Nel frattempo, mentre la De Filippi si trova in vacanza in Toscana e sta organizzando il cast per la nuova edizione di Amici, Milly pensa alla prossima stagione di Ballando con le Stelle. E non solo, la Carlucci porterà in Italia un nuovo programma The Masked Singer.