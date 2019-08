Maria De Filippi, vacanza al mare: sport tra moto d’acqua e wakeboard

Maria De Filippi, vacanza al mare in Toscana: la conduttrice si dedica allo sport e al divertimento

Dopo l’ennesimo successo televisivo, Maria De Filippi si concede una meritata vacanza. Ormai da qualche settimana, la conduttrice viene beccata in splendida forma in spiaggia. Ogni anno Queen Mary mostra il suo fisico super allenato tra le onde del mare e la sabbia. Il settimanale Chi oggi la riprende mentre fa addirittura sport durante la sua vacanza. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice si trova attualmente nella sua casa in Toscana. Al mare, in formissima, si lascia andare a qualche passeggiata ma anche allo sport acquatico. La conduttrice di Uomini e Donne si trova in vacanza insieme al marito, Maurizio Costanzo, al figlio, Gabriele, e ad alcuni suoi collaboratori. Queen Mary si concede così momenti di relax, ma anche di forte adrenalina. Anche in vacanza, la De Filippi non mette da parte lo sport, anzi. In particolare, la tanto amata conduttrice si lascia andare al divertimento in sport acquatici come il wakeboard, lo sci nautico ma con la tavola.

Maria De Filippi in vacanza tra giri sulla moto d’acqua e wakeboard

Maria De Filippi, in splendida forma, tra le acque della Toscana, si lascia andare al divertimento. Nessuna paura per la conduttrice, che si butta tra le onde del mare e si gode un sano relax con la sua famiglia. Il noto settimanale la riprende mentre pratica wakeboard, ma anche sulla moto d’acqua. Dalle immagini è possibile vedere come la presentatrice si stia divertendo. Impossibile non notare il suo grande sorriso, mentre passeggia in riva al mare e mentre si fa un giro su una moto d’acqua. Una grande sorpresa per i suoi fan, che sanno come lei ami allenarsi e dedicarsi allo sport. E questo si nota sicuramente dal suo fisico!

Maria De Filippi: nuova e interessante stagione televisiva con Amici Vip

Queen Mary in formissima e, come scrive il settimanale, “sempre sulle cresta dell’onda”. Proprio qui in vacanza, la De Filippi starebbe finendo di preparare il cast per la prossima edizione di Amici, insieme ai suoi collaboratori. Ricordiamo, inoltre, che quest’anno dovrebbe essere preparata anche la versione Vip del noto talent di Canale 5. Dunque, la conduttrice starebbe organizzando grandi sorprese per il suo pubblico.