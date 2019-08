Ballando con le stelle 2020, Piccinini nel cast? Il desiderio di Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2020, i primi gossip sul cast: anche Francesca Piccinini concorrente?

Iniziano i primi rumors sul cast della prossima edizione di Ballando con le stelle. Se si era fatto già il nome di Elisa Isoardi, ora gira voce che un altro personaggio molto famoso abbia incontrato in gran segreto Milly Carlucci, conduttrice dello show del sabato sera della Rai. La padrona di casa sceglie di persona i concorrenti che entrano nel cast ufficiale del programma e sarebbe già al lavoro per l’edizione che andrà in onda nella primavera del 2020. L’ultimo nome è quello di Francesca Piccinini, la pallavolista infatti avrebbe incontrato in gran segreto la Carlucci e sembra che quest’ultima la voglia fortemente nel programma. Ricordiamo, inoltre, che la stessa Piccinini aveva ricoperto il ruolo di “ballerina per una notte” proprio nell’edizione conclusasi pochi mesi fa.

Ballando 2020: i probabili concorrenti e le ultime notizie

La notizia è stata lanciata dal settimanale Oggi, in edicola giovedì 1 agosto. Nel giornale si legge, per l’appunto, che Milly Carlucci sta facendo a Francesca Piccinini un serrato corteggiamento, al fine di averla nel cast di Ballando con le stelle 2020. Non siamo a conoscenza di altri dettagli, ma le intenzioni della conduttrice sarebbero molto serie e vorrebbe a tutti i costi la pallavolista come concorrente dello show danzante. Oltre alla Piccinini (che risulta nuovo come nome), negli scorsi giorni si era parlato anche di Elisa Isoardi.

Tutti i gossip di Ballando con le stelle: Veera Kinnunen e Osvaldo e l’amore che sboccia

Uno dei gossip che più ha fatto parlare è proprio quello che interessa Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, senza dimenticarci dell’ex della bella svedese, Stefano Oradei. Su quest’ultimo sta facendo discutere il gossip lanciato dal settimanale Oggi e che parla di un feeling particolare nato nella scorsa edizione del programma con l’ex allieva Gessica Notaro. Anzi, il giornale riporta proprio che la Kinnunen avesse il sospetto che il compagno la tradisse proprio con la Notaro.