Ballando con le stelle 2020, Elisa Isoardi concorrente? L’indiscrezione

Elisa Isoardi sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle 2020? Le ultime indiscrezioni

Elisa Isoardi sarà una dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle? Questa l’indiscrezione che TvBlog ha lanciato nella giornata di venerdì 26 luglio. Secondo il sempre ben informato sito, la padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe entrare nel cast del programma danzante di Rai 1 nella prossima stagione. Se le cose stessero per davvero così, il cooking show della prima rete della Rai non sarebbe di certo l’unico impegno della Isoardi per la stagione televisiva 2020. La nuova edizione della trasmissione di Milly Carlucci, infatti, partirà nella primavera del prossimo anno. Non è la prima volta che la bella Elisa calca il palco di Ballando; solo pochi mesi fa aveva fatto il suo ingresso nello show come “ballerina per una notte” accanto al maestro e professionista Samuel Peron, il quale si presentava spesso a sorpresa a La Prova del Cuoco.

Elisa Isoardi a Ballando 2020? Il colpaccio di Milly Carlucci

Se l’indiscrezione che abbiamo ripreso da TvBlog fosse vera, per Milly Carlucci sarebbe un vero colpaccio accaparrarsi la Isoardi come membro del cast del programma. Senza dubbio, la conduttrice è ora una delle figure di maggior spicco della nostra tv e non solo. Sono tanti i gossip che la riguardano da vicino, e spesso è in copertina per i principali giornali o riviste di gossip. L’ultimo in ordine temporale è stato Gente che, nello scorso numero, ha intervistato la Isoardi che ha raccontato a sua volta la sua nuova vita ed alcuni dettagli sulla fine della storia con Matteo Salvini. Ora si dice libera e più forte.

La nuova vita di Elisa Isoardi dopo Matteo Salvini: la sua ultima intervista

Il ritorno de La Prova del Cuoco è fissato per il prossima settembre, ed ora Elisa Isoardi è assorta nel lavoro e nella vita privata, tra uscite con gli amici e nuove consapevolezze. Niente amori all’orizzonte per lei anche se a Gente ha rivelato di avere tanti corteggiatori. “Ho ripreso in mano la mia vita dopo un momento personale non semplice, di scelte e cambiamenti. Ma ne sono uscita da sola. Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di sapere. La solitudine all’interno della coppia (quando stava con Matteo Salvini, ndr.) mi ha portata a chiudere“, ha detto in conclusione alla rivista.