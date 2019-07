Elisa Isoardi a cuore aperto: corteggiatori e Salvini, “Solitudine e scelte”

Elisa Isoardi si è rivelata al settimanale Gente ricordando la fine dell’amore con Matteo Salvini

Elisa Isoardi da urlo nell’ultimo numero del settimanale Gente. La conduttrice de La Prova del Cuoco ha rilasciato una lunga intervista in cui parla ancora della fine della storia d’amore con Matteo Salvini e anche dei tanti corteggiatori che la ricoprono di attenzioni. Finito il cooking show di Rai 1 (al quale sta lavorando per un grandioso ritorno a settembre), la Isoardi si dice felice e fiera per la sua nuova vita. Ora vuole concentrarsi su sé stessa e il lavoro, mettendo da parte gossip e fidanzamenti vari. Non mancano ovviamente i corteggiatori, alcuni insospettabili, ma dopo il periodo difficile vissuto, Elisa vuole dedicarsi al suo benessere.

Elisa Isoardi parla ancora di Salvini: motivo della rottura? La solitudine

“Un momento buono e di serenità“, così lo definisce Elisa Isoardi questo momento della sua vita. “Mi sento libera di fare ciò che voglio, di gestire il mio tempo, di lavorare ininterrottamente alla nuova stagione de La Prova del Cuoco. Ho ripreso in mano la mia vita dopo un momento personale non semplice, di scelte e cambiamenti. Ma ne sono uscita da sola. Mi sono riscoperta coraggiosa e con una forza che non immaginavo di sapere“, dice ancora la conduttrice a cuore aperto. Non manca, ovviamente, il commento sulla fine della storia con Matteo Salvini: “La solitudine all’interno della coppia mi ha portata a chiudere. Oggi se mi guardo allo specchio, mi vedo più donna e più saggia“.

Elisa Isoardi corteggiatori: “Sono tanti“

Elisa Isoardi è senza dubbio una bellissima donna, e non le importa cosa dice la bilancia. Finito il programma di Rai 1 aveva preso ben cinque chili ma non ne ha fatto un dramma. Anche se a Gente ha svelato di averne persi tre, gli altri due vorrebbe tenerli perché le donano armonia la viso. Quando una donna supera delle difficoltà nella proprio vita, non pensa alle futilità come il peso, cerca di godersi la vita senza tanti problemi. Ed è quello che sta facendo la Isoardi. Non mancano però per lei i corteggiatori: “Ci sono e sono tanti“, dice al settimanale, “Anche insospettabili. Per il momento però sto bene con me stessa“. Dunque nessun amore all’orizzonte per la conduttrice che dice di volersi dedicare a sé stessa e a La Prova del Cuoco, su cui sta lavorando per la prossima stagione.