Elisa Isoardi ingrassata di 5 chili: “Ecco cosa mi è successo”

Perché Elisa Isoardi è ingrassata di 5 chili

Elisa Isoardi è ingrassata. La conduttrice Rai non lo ha mai nascosto e su giornali e social network mostra con orgoglio i suoi chili in più. Da quando ha cominciato a condurre La Prova del Cuoco, il noto cooking show Rai orfano di Antonella Clerici, l’ex di Matteo Salvini è “lievitata”. La Isoardi, che in passato ha lavorato come modella, è diventata più formosa. Nuove rotondità che secondo molti rendono Elisa più seducente. Tanto che la diretta interessata non è minimamente preoccupata della situazione: si sente più bella e più sicura con quei cinque chili in più. Chili che sono poi necessari al lavoro che svolge, visto che la 36enne si occupa di un programma di cucina.

Elisa Isoardi ingrassata a La Prova del Cuoco

“Come ho fatto a prendere cinque chili in questi mesi? In trasmissione assaggiavo ogni piatto. È un fatto di serietà, di professionalità. Come potrei parlare con competenza di un piatto se non lo assaggiassi davvero? Non si può fare finta, il pubblico se ne accorgerebbe”, ha dichiarato Elisa Isoardi a Di Più Tv. “A fine puntata, inoltre, mi capitava spesso di portarmi via uno dei piatti come pranzo. Sprecare il cibo è un delitto e non sopportavo l’idea che quei buoni piatti potessero finire nella spazzatura”, ha ammesso la presentatrice de La Prova del Cuoco. Che Elisa tornerà a condurre dal prossimo settembre, tanto che è già a lavoro su alcune novità e modifiche.

Elisa Isoardi felicemente single dopo Salvini

Dopo la relazione amorosa con Matteo Salvini, Elisa Isoardi è single. Nonostante il traguardo dei 40 anni sia dietro l’angolo, la piemontese non sente per ora la necessità di diventare madre. “Per il momento non sento ancora il desiderio di maternità”, ha ammesso.