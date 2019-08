Miley Cyrus e Liam Hemsworth torneranno insieme? Ultime news

Miley Cyrus e Liam Hemsworth torneranno insieme? Arriva una piccola indiscrezione

L’annuncio della separazione di Miley Cyrsus e Liam Hemsworth ha sconvolto davvero tutti. La coppia si era detta si, in privato, il 23 Dicembre del 2018 ma il loro matrimonio, purtroppo, è durato pochissimo. Miley e Liam però formavano davvero una coppia splendida e sono in tantissimi a sperare di rivederli insieme. Come andranno le cose? Vanity Fair riporta una indiscrezione, tratta dalla rivista NW, che purtroppo non contiene nulla di positivo. Liam Hemsworth infatti non sarebbe per niente disposto a fare un passo indietro e tornare dalla cantante. Inoltre pare che a scoraggiare un ritorno di fiamma ci pensi proprio tutta la famiglia Hemsworth che ha sconsigliato all’attore di ritornare sui suoi passi. Insomma, questa volta, la separazione tra i due potrebbe essere definitiva. L’addio, quindi, potrebbe essere davvero per sempre.

“Liam era stanco di essere umiliato”, la rivelazione di una fonte

Come ci svela Vanity Fair, una fonte al NW magazine avrebbe rivelato che Liam fosse stanco di ricevere umiliazioni da parte di sua moglie. E per questo motivo, questa volta è finita per davvero. Sembra che la ex star di Disney Channel, subito dopo aver contratto le nozze con l’attore, abbia ripreso le sue vecchie abitudini. Insomma, la Cyrus era tornata alla sua vita sregolata fatta di feste e party. Il comportamento di Miley, dunque, non era in linea con quello di Liam che viene descritto come un ragazzo calmo e pantofolaio, anche se qualcuno sostiene il contrario. Inizialmente, quando si seppe della separazione, si pensava ad un qualcosa di momentaneo. Una fonte a People aveva rivelato che i due avevano deciso di trascorrere un periodo separati ma ciò non significava che avessero intenzione di divorziare. Oggi però pare che le cose siano cambiate visto che l’attore è ormai certo di non voler tornare a condividere la sua vita con Miley Cyrus.

Gli Hemsworth temono per una eventuale riconciliazione

La famiglia Hemsworth, tutta, è stata descritta come preoccupata per una eventuale riconciliazione tra i due. Anche per loro, quindi, la Cyrus non sarebbe la donna perfetta per Liam. E proprio mentre la cantante viene spesso beccata con gli amici e la blogger Kaitlynn Carter, l’attore sembra essere corso proprio a cercare rifugio nel suo nido, tra le braccia della sua famiglia, in Australia. Su Instagram, però, Liam ha augurato a Miley ogni bene, dichiarando inoltre che sono false tutte le notizie uscite sul suo conto. Quale sarà, ora, la verità? Di dubbi ne abbiamo tanti ma una cosa è certa: per ora i due sono solamente separati e non divorziati.