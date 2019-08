Miley Cyrus sofferente dopo la separazione da Liam: “Ha lottato tanto”

Miley Cyrus sta male per la separazione da Liam Hemsworth, ecco le ultime novità

Notizia che sicuramente in tanti non si aspettano. Miley Cyrus sta soffrendo tantissimo per la separazione da suo marito. A rivelarlo è stata una fonte sul magazine americano People. Le cose non sono proprio come sembrano. Dopo aver saputo della separazione delle due star, in tantissimi hanno puntato il dito contro la cantante assicurando di essere stata la sua la colpa della rottura con suo marito ma invece le cose pare che non siano proprio così. Sulla rivista People si legge che, è vero, Miley Cyrus è apparsa sempre come quella ‘stravagante’ e ‘particolare’, una ragazza fin troppo festaiola per assicurare ad un uomo un matrimonio severo. Invece, da quanto si apprende anche il bell’Hemsworh ha fatto la sua parte. Pare che il ventinovenne si recasse spesso a festeggiare con degli amici e che Miley non gradisse molto questo comportamento.

Miley Cyrus sta male, lei teneva davvero molto al suo matrimonio

Anche se è stata vista, in Italia, felice in vacanza con i suoi amici c’è chi sostiene che la giovane cantante stia solamente mentendo. Secondo delle fonti, che si sono confessate con la rivista People, Miley starebbe soffrendo tantissimo e sta cercando in tutti modi di coprire il suo dolore. Anche il bacio con l’amica Kaitlynn Carter pare non abbia nessun valore. Da quanto afferma la fonte, Miley ha combattuto davvero tanto per mantenere in vita il suo matrimonio con Liam Hemsworth, voleva andare addirittura in terapia, voleva trovare con lui un punto d’incontro. La Cyrus era felicissima di aver sposato il celebre attore, per lei Liam era il suo ‘compagno di sopravvivenza’ ed aveva preso seriamente il matrimonio. Miley all’uomo che ha sposato ci tiene ancora tanto. Infatti pare non sia ancora pronta a firmare le carte del divorzio.

Un amico di Miley:”Liam Hemsworth voleva una ‘donna di casa’”

Invece, un amico della Cyrus ha dato una versione un po’ diversa. Pare infatti che Liam Hemsworth amasse il fatto che Miley si dedichi molto alla sua carriera ma che, per lui, ha sempre desiderato una donna che si dedicasse alla casa, a cucinare e ai bambini. Insomma le idee dell’attore, secondo questa fonte, sono molto convenzionali e non in linea con quelle della cantante. Comunque sia, restano tutte in dubbio le dichiarazioni delle fonti. Proprio ieri, infatti, Liam ha dedicato delle belle parole alla sua ‘quasi’ ex moglie ed ha smentito tutte le notizie che erano uscite sulla separazione.