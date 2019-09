Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si sono lasciate? Rottura improvvisa: la soffiata

Kaitlynn Carter e Miley Cyrus si sono lasciate?

Sembravano destinate a una vita felice assieme ma a quanto pare Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si sono lasciate. Entrambe non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sui pettegolezzi dell’ultima ora ma potrebbero farlo molto presto visto che i rumor fanno presto a diffondersi a macchia d’olio in tutto il Web. A parlare di rottura è stato People che ha ricevuto una soffiata da una fonte anonima – come sempre accade del resto in casi come questo -, la quale tuttavia non ha parlato di fine di qualsiasi rapporto: pare che Kaitlynn e Miley infatti vogliano restare amiche nonostante la decisione di non fare più coppia. Sarà vero? Saranno solo pettegolezzi? Chi lo sa: al momento tutto tace.

Com’è nata la storia tra Miley Cyrus e Kaitlynn Carter

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si sono avvicinate in un periodo difficile per la vita di entrambe, cioè quando la prima stava per divorziare dall’amatissimo Liam Hemsworth, con cui molti vorrebbero che tornasse assieme, e quando la seconda stava per lasciarsi con Brody Jenner. Una storia d’amore nata dunque con l’esigenza di voltare pagina e con la voglia di vivere qualcosa di bello dopo rotture che hanno lasciato ferite nel cuore di entrambe. Cosa c’è quindi dietro a questa decisione della cantante e della blogger? Si tratta soltanto di amore finito oppure c’è dell’altro? Sarà vero che le due hanno rotto? Miley Cyrus e Kaitlynn Carter non si sono mai nascoste – ricordiamo tutti il bacio agostano lungo le rive del Lago di Como -, quindi dubitiamo che non interverranno sul gossip quando lo riterranno necessario.

Le ultime news su Miley Cyrus

Non sono proprio degli anni felici quelli di Miley Cyrus, bisogna ammetterlo: tutti ci eravamo ormai abituati alla rottura con Liam e in molti speravano che la storia con Kaitlynn sarebbe andata a gonfie vele. Così però non è stato, e la cantante dovrà ora ricominciare da capo. Forse non tra le braccia di Liam ma non è da escludere a priori, visto il tira e molla a cui ci ha abituato la coppia.