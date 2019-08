Miley Cyrus dopo il divorzio da Liam avrà la custodia di tutti gli animali

Miley Cyrus dice addio a Liam Hemsworth e si prende la custodia degli animali

Oramai, l’ultima parola è stata detta. Miley Cyrus e Liam Hemsworth si diranno addio per sempre. Molto presto, infatti, i due saranno ufficialmente divorziati. L’attore, infatti, non ha voluto attendere ed ha già presentato la richiesta di divorzio dalla cantante dinnanzi al tribunale di Los Angeles. Dunque, nessun ritorno di fiamma, nessun ripensamento come i fan di entrambi speravano. Miley sarebbe rimasta molto delusa dopo aver saputo che Liam desiderava accelerare il divorzio ma, fortunatamente per lei, pare che si prenderà una piccola rivincita. A lei infatti spetterà la custodia di tutti i suoi adorati animali che in parte aveva adottato con l’uomo che presto diventerà il suo ex marito. Chi segue da sempre la Cyrus saprà benissimo quanto sia legata ai suoi amici pelosi e dunque almeno questa per lei sarà una notizia che la renderà felice. Una piccola luce che si fa spazio tra tanto buio.

Miley Cyrus si prende tutti gli animali, dal maiale ai sette cani

Come sicuramente saprete, Miley e Liam non hanno figli ma durante il loro legame hanno deciso di prendersi cura di vari animali. I due, infatti, possedevano una piccola fattoria formata da sette cani, due cavalli, due pony, tre gatti e un maialino. TMZ rivela che se Liam dovesse tentare di accaparrarsi anche gli amici a quattro zampe, Miley sarà pronta a far battaglia pur di ottenerli. Una fonte ha rivelato: “Se Liam vorrà iniziare una battaglia, dovrà farlo in California perché c’è una nuova legge che permette ai giudici di decidere quale delle due parti è la più indicata per prendersi cura degli animali domestici”. Comunque sia, se la cantante dovrà finire in tribunale anche per prendersi la custodia degli animali non avrà bisogno di combattere più di tanto perché secondo la fonte: “Non c’è gara. Miley è quella che ha dato tutto per i suoi animali, per prima cosa la sua casa. Molti di loro sono adottati, ha una vera passione per gli animali”.

“Amo Liam e lo amerò per sempre”, lo sfogo di Miley Cyrus

Alla notizia del divorzio dei due, il dito è stato subito puntato contro Miley Cyrus e il suo stile di vita molto ‘liberty’. La giovane cantante è stata pure accusata di aver tradito suo marito e per questo, proprio ieri, ha scritto un piccolo sfogo su Instagram ribadendo di essere ancora molto innamorata dell’attore. “Posso ammettere tante cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per dei tradimenti” – ha dichiarato l’ex star Disney – “Io e Liam siamo stati insieme per 10 anni. L’ho detto in passato e lo ribadisco, amo Liam e lo amerò per sempre. Ma a questo punto devo prendere la decisione più salutare per me stessa di lasciare il passato alle spalle”.