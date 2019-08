Miley Cyrus si sfoga: “Non ho mai tradito Liam Hemsworth”

Miley Cyrus non ha tradito Liam Hemsworth: lo sfogo

Continua a far discutere la fine del matrimonio tra Liam Hemsworth e Miley Cyrus. La maggior parte dei fan e degli appassionati di gossip si è scagliata contro l’ex stellina Disney, accusandola di tradimento. Miley, a pochi giorni dall’annuncio della separazione col collega, è stata infatti avvistata in atteggiamenti intimi con la blogger Kaitlynn Carter. In molti hanno ipotizzato ad un tradimento, additando così la Carter come terzo incomodo di una storia d’amore che andava avanti da ben dieci anni. Ma la Cyrus ha messo a tacere le malelingue con un lungo sfogo sui social netowrk, nel quale ha ammesso di non aver mai tradito il marito e che non è stato facile chiudere un rapporto così importante.

Le parole di Miley Cyrus sull’addio al marito Liam

“Posso accettare che la vita che ho scelto di fare significa vivere in modo completamente aperto e trasparente con il pubblico, per il 100% delle volte. Quello che non posso accettare è che mi si dica che ho mentito per coprire qualcosa che non ho fatto, non ho niente da nascondere”, ha puntualizzato Miley Cyrus. “Non è un segreto che mi piacesse fare festa da adolescente e a 20 anni. Non solo ho fumato, ma ho sostenuto l’uso della marijuana, ho provato altre droghe. Quando ero giovane ho mandato all’aria relazioni e ingannato, a 17 anni ho perso un contratto con Walmart per aver fumato da un bong. Sono stata licenziata da Hotel Transylvania per aver comprato una torta a forma di p..e per il compleanno di Liam e per averla leccata, sono stata appesa n..a su una palla demolitrice, ci sono probabilmente più foto di me n..a su internet che di qualunque altra donna nella storia”, ha sottolineato.

Lo sfogo di Miley Cyrus dopo la rottura con Liam

“Ma la verità è che una volta che io e Liam ci siamo rimessi insieme ci credevo davvero e ci ho messo tutta me stessa. Non ci sono segreti da nascondere. Ho imparato da ogni esperienza della mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo, è noioso. Sono cresciuta di fronte a voi ma la cosa che dovete considerare è che SONO CRESCIUTA. Posso ammettere tante cose ma mi rifiuto di ammettere che il mio matrimonio sia finito per dei tradimenti”, ha spiegato Miley Cyrus. “Io e Liam siamo stati insieme per 10 anni. L’ho detto in passato e lo ribadisco, amo Liam e lo amerò per sempre. Ma a questo punto devo prendere la decisione più salutare per me stessa di lasciare il passato alle spalle. Sono la persona più in salute e felice da molto tempo. Potete dire che sto twerkando, fumando, che sono una maleducata, ma non sono una bugiarda. Sono fiera di dire che sono semplicemente un’altra persona rispetto a quando ero più giovane”, ha concluso.

Liam Hemsworth ha chiesto il divorzio a Miley

Al momento Liam Hemsworth non ha replicato allo sfogo social dell’ex moglie Miley Cyrus. Stando alle ultime notizie pubblicate da TMZ l’attore australiano ha chiesto il divorzio alla collega per concludere in fretta questa breve parentesi matrimoniale, durata appena otto mesi. Il fratello minore di Chris Hemsworth si è affidato a Laura Wasser, una delle divorziste più famose di Hollywood. Secondo quello che sussurrano i beninformati, Liam non avrebbe digerito i gossip su Miley e Kaitlynn Carter, pizzicate in atteggiamenti intimi tra l’Italia e Los Angeles. E mentre la Cyrus si consola con gli amici, Hemsowrth ha scelto la famiglia: da settimane è infatti tornato in Australia.