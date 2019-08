Miley Cyrus insieme a Kaitlynn dopo l’addio con Liam: il bacio a Como

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati: la popstar beccata con l’amica Kaitlynn in teneri atteggiamenti

Dopo otto mesi di matrimonio, Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono lasciati. In queste ultime ore, nel mondo del gossip, non si parla d’altro. Senza attirare troppo l’attenzione, i due si sono sposati il 23 dicembre 2018 con una piccola cerimonia. Nonostante ciò, le foto del grande evento non hanno potuto non circolare in rete, rendendo felici i tantissimi fan che li sostengono da sempre. Ma ecco che, a soli otto mesi, da questo lieto momento ecco che arriva la triste notizia sulla loro inaspettata rottura. Lo scorso giugno lei condivideva una foto del set del film The Last Song, luogo in cui si incontrarono ben dieci anni fa. Proprio qui scoppiò l’amore tra Miley e Liam, ma furono diversi i periodi in cui entrambi, nel corso di questi anni, hanno scelto di allontanarsi. Il matrimonio del 23 dicembre sembrava mettere da parte il burrascoso passato. Una fonte alla rivista People ha dichiarato, qualche ora fa, che la coppia starebbe affrontando la rottura. Avrebbero preso di comune accordo questa drastica decisione, per riuscire a focalizzarsi sulla proprio carriera e su loro stessi. Si pensa, però, che il lavoro non sia l’unica ragione di questa improvvisa separazione.

Miley Cyrus e Kaitlynn Carter si baciano durante la vacanza a Como

Da qualche ora non si parla d’altro che della fine del matrimonio tra Miley e Liam, una delle coppie più seguite e amate di Hollywood. Ad attirare l’attenzione ci pensa, in particolar modo, la Cyrus. Scendendo nel dettaglio, la rivista TMZ ha condiviso le foto che ritraggono l’ex stellina Disney in vacanza in Italia. Precisamente, insieme a un gruppo di amici, la cantante si sta divertendo sul Lago di Como. Al suo fianco c’è Kaitlynn Carter, una blogger statunitense fondatrice del brand Selfé. I paparazzi della rivista hanno ripreso Miley e Kaitlynn in teneri atteggiamenti. Le immagini sembrano riprendere esattamente un bacio tra le due amiche. Ed ecco che tali foto stanno facendo, inevitabilmente, il giro del web. Al momento, si ipotizza anche che ci sia in corso un flirt.

Miley Cyrus e il bacio con Kaitlynn: si accendono i sospetti sulla rottura con Liam Hemsworth

Kaitlynn ha messo fine al suo matrimonio con Brody, con cui aveva una relazione dal 2014, proprio all’inizio di questo agosto. Stessa sorte anche per Miley e, per tale motivo, si pensa che non sia proprio una coincidenza. C’è addirittura chi ipotizza che la blogger centri con la rottura tra la popstar e Liam. Non ci resta che attendere per scoprire come si svilupperà questa storia!