Miley Cyrus ufficializza il suo matrimonio con Liam: “Dieci anni dopo” (FOTO)

Miley Cyrus rende ufficiale il suo matrimonio segreto con Liam Hemsworth: le foto

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati in gran segreto durante la vigilia di Natale. Ora finalmente la giovane popstar ha ufficializzato l’evento sui social. Scendendo nel dettaglio, l’interprete di Hanna Montana ha condiviso sul suo account Instagram le foto delle sue nozze con l’attore, con cui ha una relazione da ben diversi anni. Hanno fatto sognare i loro fan con il film The Last Song e ora sono ufficialmente diventati marito e moglie. Sui social finalmente il pubblico può vedere qualche foto del matrimonio, di cui si sta parlando da qualche giorno. L’evento è stato celebrato in gran segreto nella loro villa da 5,8 milioni di dollari a Franklin, nel Tennessee. Qui hanno preso parte alle nozze pochi amici e parenti. Conrad Carr, intimo amico della coppia, ha subito condiviso sul suo profilo Instagram delle Stories che hanno fatto il giro del web. Proprio da queste foto i fan hanno compreso che Miley e Liam si sono sposati in segreto.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth sono marito e moglie: la popstar condivide le foto delle nozze su Instagram

Un matrimonio segreto quello tra Miley e Liam. La popstar ha scelto ora di rendere ufficiale la loro unione condividendo delle foto dell’evento. In particolare, la Cyrus ha pubblicato alcune immagini della cerimonia privata, che la vedono tra le braccia del suo Hemsworth. L’abito che ha indossato la giovane cantante di 26 anni è firmato Vivienne Westwood. La popstar, sotto una foto da lei postata in queste ore, ha scritto: “Dieci anni dopo…”. Con questa didascalia, probabilmente la 26enne vuole ricordare come in dieci anni la loro vita sia cambiata e come il destino li abbia portati a diventare marito e moglie. Quello di Miley e Liam è stato sicuramente un matrimonio molto semplice, che però vede trionfare l’amore.

Miley Cyrus ufficializza il suo matrimonio con Liam Hemsworth: intanto intorno al matrimonio girano i primi gossip

L’ex stellina Disney diventa ufficialmente la signora Hemsworth. Ma ecco che, intanto, intorno questo matrimonio iniziano a girare i primi gossip. Scendendo nel dettaglio, queste nozze tanto attese sarebbero stare celebrate per un motivo ben preciso. Gli amici della coppia sospettano che Miley sia incinta. Infatti, come vi abbiamo già rivelato, gli inviti sarebbero arrivati con scarso anticipo ai partecipanti.