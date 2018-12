Miley Cyrus incinta? Sospetti dopo il matrimonio segreto con Liam Hemsworth

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati: lei è incinta?

Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno sorpreso tutti la Vigilia di Natale. La coppia, insieme da tempo, è convolata a nozze in gran segreto. La cerimonia si è tenuta in Tennessee, nella casa dell’ex stellina Disney, alla presenza di pochissimi invitati. Una scelta che ha fatto sorgere un dubbio: la cantante è forse incinta? “Molti amici stretti dei due sospettano che la Cyrus sia incinta. Il matrimonio è stato organizzato in fretta e furia, nessuno se lo aspettava così presto. Gli inviti sono arrivati con scarso anticipo”, ha detto una fonte all’Hollywood Life. Al momento i diretti interessati non hanno confermato il gossip ma neppure smentito: la cicogna è davvero in volo? Di sicuro la popstar non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia e a 26 anni è pronta a diventare mamma.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth: un matrimonio atteso da tempo

Quello di Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stato uno dei matrimoni più attesi a Hollywood. I due sono fidanzati da tempo ma fino a ieri non hanno mai fatto concretamente il grande passo. “Ai colleghi di The Voice e agli amici più stretti Miley ha sempre confidato che si sarebbe sposata quando avrebbe allargato la famiglia”, ha spiegato l’insider al magazine americano. Dunque, la Cyrus è davvero in attesa di un piccolo Hesmworth?

La storia d’amore tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono conosciuti e innamorati nel 2009, sul set del film The Last Song. Nel 2013 è avvenuta la rottura: all’australiano non è particolarmente andata giù la svolta sensuale della fidanzata. Per tre anni sono stati separati: lei ha frequentato Patrick Schwarzenegger, figlio del più famoso Arnold, lui è diventato amico intimo di Jennifer Lawrence. Miley e Liam sono poi tornati ufficialmente insieme nel 2016.