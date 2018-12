Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati in gran segreto

Miley Cyrus e Liam Hemsworth convolati a nozze in gran segreto: tutte le novità

Mentre tutti erano impegnati agli ultimi preparativi per il Natale, quando nessuno se lo sarebbe aspettato, Miley Cyrus e Liam Hemsworth pare si siano sposati in gran segreto, cogliendo tutti di sorpresa! La prova del grande evento? Poche ore fa, sul profilo Instagram di Conrad Carr, intimo amico della coppia, delle Instagram Stories e alcuni scatti hanno fatto il giro del web per la gioia dei fan. Già, perché i protagonisti sono proprio i due giovani innamorati vestiti da sposi durante quella che parrebbe la loro cerimonia di nozze all’interno di quella che sembra un’abitazione privata. Intenti a tagliare, mano nella mano, una splendida torta a due strati, la sposa, con un trucco semplice e i capelli biondi sciolti, indossa un abito bianco che le lascia le spalle scoperte. Lui, invece, è in elegante completo scuro.

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono sposati: le immagini diffuse sui social

Quali sono gli altri dettagli che hanno letteralmente mandato in visibilio i fan della coppia? Sul tavolo che ospita quella che sembra la torta nuziale, si intravedono bicchieri di champagne e deliziosi dessert, oltre ad un paio di palloncini sullo sfondo con la scritta Mr&Mrs, ovvero “signore e signora” tipica in America per i neo sposi. Particolari che non lascerebbero nessun dubbio. Nell’immagine diffusa sul web appare anche la madre di lei, Tish, in un abbigliamento casual. Inoltre, secondo alcune voci anche il fratello di lui, l’attore Chris Hemsworth, era presente alla cerimonia. Sebbene non siano ancora arrivate le conferme ufficiali, dagli scatti sembra davvero che la giovane coppia si sia unita in matrimonio nella giornata di domenica 23 dicembre. Non ci resta che attendere, anche se le immagini sembrano parlare chiaro!

La storia d’amore di Miley Cyrus e Liam Hemsworth

Galeotto fu il set del film The Last nel 2009. Da allora, nonostante alcuni tira e molla, la cantante Miley Cyrus e l’attore Liam Hemsworth continuano a vivere la loro meravigliosa storia d’amore. E in gran segreto, pare che i due giovani siano convolati a nozze all’insaputa di tutti proprio nella giornata di ieri, 23 dicembre. In realtà, la proposta di matrimonio è arrivata già dopo pochi anni di fidanzamento, ma nel 2013 alcuni problemi portano la coppia a separarsi. Nonostante ciò, l’amore tra i due non è mai finito, e nel 2016 si mostrano nuovamente insieme più affiatati che mai. Da allora, Miley e Liam non si sono più lasciati, e per la gioia dei fan pare siano diventati marito e moglie!