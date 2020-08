Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati? Crisi improvvisa, le news

Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati. Sembrava che questa storia d’amore fosse destinata a un lieto fine e invece la nota pop star è costretta a rivivere la sofferenza della fine di una relazione. A riportarlo, il sito americano TMZ, fonte attendibile, a seguito di un contatto intercorso con una persona vicina alla coppia e che ovviamente resterà anonima. Al momento nessuna dichiarazione è stata rilasciata da parte dei diretti interessati né tramite interviste né tramite profili social, e non è detto che ciò avverrà nei prossimi giorni, visto che già in passato la cantante ha dimostrato di voler mantenere una certa riservatezza sulla sua vita sentimentale. Il tabloid ha tuttavia riportato tante altre informazioni sulla rottura che potrebbero richiedere un suo intervento nel caso in cui le indiscrezioni dovessero trasformarsi in pettegolezzi inverosimili.

Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati, il gossip che sorprende i fan della coppia

TMZ parla di una decisione presa assieme dai due dopo alcune settimane di riflessione sul rapporto. Evidentemente i Miley e Cody avevano dei problemi già da un bel po’, anche se dalle foto e dai video pubblicati negli ultimi mesi la realtà sembrava diversa: in tanti li hanno sempre visti innamorati e spensierati, e niente avrebbe lasciato anche solo intuire questa rottura improvvisa. Cosa sia successo è ancora un mistero: neanche la fonte di TMZ infatti ha spiegato perché Miley Cyrus e Cody Simpson si sono lasciati. La curiosità sulla coppia è tantissima anche perché l’inizio della loro relazione risale solo allo scorso ottobre, quindi a circa un anno fa, e lui è voluto restare vicino alla Cyrus anche in un momento non proprio facile della sua vita quando si è operata alle corde vocali.

Miley Cyrus, Cody Simpson e la rinascita dopo la fine del matrimonio con Liam Hemsworth

Non è neanche la prima volta che Miley Cyrus si trova ad affrontare un periodo difficile relativo alla sua vita privata, visto che ha dovuto superare la rottura con Liam Hemsworth dopo il matrimonio del 2018, a cui ha fatto seguito un divorzio inaspettato l’anno successivo. La pop star sicuramente si riprenderà, così come lo farà Cody Simpson. Certo è che l’ennesimo fallimento amoroso non può che averla destabilizzata.