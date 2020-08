Miley Cyrus e Liam Hemsworth: il rapporto oggi a un anno dal divorzio

Come è cambiata la vita di Miley Cyrus e Liam Hemsworth dopo il divorzio? A un anno da quella rottura che tanto ha fatto scalpore, in che rapporti sono rimasti la cantante e l’attore australiano? Come riporta Entertainment Tonight, che ha interpellato alcuni fonti vicine ai diretti interessati, Miley e Liam hanno deciso di non mantenere alcun legame. Neppure d’amicizia, nonostante la loro sia stata una storia piuttosto lunga. Ben dieci anni di fidanzamento, intervallato da qualche crisi, e uno di matrimonio. Una separazione che però non è avvenuta nel migliore dei modi tanto che Miley e Liam hanno scelto di non mantenere alcun contatto. Dopo aver avviato le pratiche per la separazione i due si sono sentiti solo ed esclusivamente tramite i propri legali per questioni burocratiche. Oggi ognuno pensa alla propria vita, cercando di dimenticare il passato doloroso. Perché soprattutto per il fratellino di Chris Hemsworth non è stato facile accettare questa “sconfitta coniugale” mentre la Curys si è consolata in fretta con il nuovo fidanzato, il rapper Cody Simpson.

Miley Cyrus è oggi felice con Cody Simpson dopo l’addio a Liam Hemsworth

Più volte Miley Cyrus ha negato di aver tradito l’ex marito Liam Hemsworth. In molti hanno puntato il dito contro l’ex stellina Disney per via del suo rapporto con Cody Simpson. In realtà, come puntualizza ET, la storia d’amore tra Miley e Cody è nata come un’amicizia. Un’amicizia vera, sincera, sbocciata grazie all’amore in comune per la musica. Mese dopo mese la passione ha avuto il sopravvento e Miley e Simpson non sono riusciti a tenere a bada i rispettivi sentimenti. Oggi, a un anno dal divorzio da Liam, Hannah Montana è più che mai serena accanto a Cody, il ragazzo che è riuscito ad accettare e amare i suoi cambiamenti e che le ha dato nuova fiducia nell’amore.

Liam Hemsworth ha una nuova fidanzata dopo il divorzio da Miley Cyrus

Pure Liam Hemsworth ha cercato di rifarsi una vita dopo l’addio a Miley Cyrus. Ma il 31enne ha avuto più di qualche difficoltà perché ancora profondamente legato all’ex moglie. Un anno dopo fa coppia fissa con la modella Gabriella Brooks, anche se non ha mai ufficializzato questa relazione. Liam ha scelto di vivere questo nuovo amore nel massimo riserbo e non è ancora chiaro quanto sia davvero preso dalla bella Gabriella. Quel che è certo è che oggi Liam e Miley sono distanti e non hanno alcuna intenzione di restare in contatto come due buoni vecchi amici.