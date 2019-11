Miley Cyrus operata alla corde vocali: stop forzato per la cantante

Miley Cyrus in ospedale: la cantante è stata operata alle corde vocali

Solo qualche giorno fa Miley Cyrus ha annunciato una pausa dalla musica. L’ex stellina Disney non ha fornito ulteriori dettagli ma la verità è stata svelata da People. Nei giorni scorsi l’ex moglie di Liam Hemsworth è stata operata alle corde vocali. Un problema venuto a galla solo un mese fa, quando Miley è finita in ospedale per una tonsillite. Nelle ultime ore la Cyrus si è sottoposta ad un intervento chirurgico che la terrà in silenzio per un po’. La 26enne non potrà parlare nei prossimi giorni in modo da recuperare appieno la sua forma fisica. Secondo alcune fonti, però, la giovane sta facendo il possibile per guarire in fretta e tornare alla normalità. Al momento tutte le sue esibizioni live e impegni di lavoro vari sono finiti in stand by.

Miley Cyrus in convalescenza accanto al nuovo fidanzato

Non è chiaro che tipo di problema abbia avuto Miley Cyrus alle corde vocali. Per ora l’artista ha preferito non commentare la notizia riportata dal sempre ben informato People. Per fortuna Miley può contare sulla vicinanza e il supporto del suo nuovo amore: Cody Simpson. Il cantante australiano si è avvicinato alla Cyrus nell’ultimo periodo, dopo che la ragazza ha detto addio all’ex marito Liam Hemsworth e alla youtuber Kaitlynn Carter.

Cody Simpson ha già conosciuto la famiglia di Miley

Di recente Miley ha presentato il suo nuovo boyfriend alla sua famiglia: i due hanno partecipato come coppia al matrimonio di Braison Cyrus, fratello della popstar.