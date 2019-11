Miley Cyrus, parla Kaitlynn la ex fidanzata: “Non lo avrei mai immaginato”

Miley Cyrus, parla Kaitlynn Carter la sua ex fidanzata: “Non avrei mai immaginato di amare una donna”

La vita è ricca di sorprese e questo è quello che ha scoperto Kaitlynn Carter, l’ex fidanzata di Miley Cyrus. Le due ragazze, una blogger e l’altra artista rinomata, hanno infiammato l’estate 2019 con un’intensa storia d’amore. E chi l’avrebbe mai detto? La Cyrus si era appena separata dal marito, l’adorabile Liam Hemsworth, quando è finita tra le braccia della sua storica amica. Le due sono state avvistate proprio tra le terre del nostro BelPaese, a Como dove erano in vacanza insieme. In realtà, è stato proprio da quel momento in poi in cui il gossip ha iniziato ad impazzare.

Mentre Kaitlynn parla ‘velatamente’ di lei, Miley presenta il suo nuovo fidanzato

Purtroppo la loro relazione ha avuto una breve durata. Miley, infatti, oggi è legata sentimentalmente a Cody Simpson e dalle ultime notizie si scopre che i due fanno sul serio. Lo sapevate che la Cyrus ha già portato il suo fidanzato a conoscere i suoi genitori? Bene. Ma mentre tutto ciò accadeva, Kaitlynn Carter ha rilasciato una bella intervista al magazine Elle dove ha parlato della sua vita, del suo matrimonio naufragato dopo ben 6 anni e della sua ormai famosa ex fidanzata, della quale ha preferito non farne il nome. Dobbiamo ammettere, però, che la blogger non ha mostrato rancore nei confronti di Miley. Nessun attacco, nessuna particolare frecciatina.

“Sono andata in vacanza con una mia amica ed ho capito subito che ero innamorata di lei”

La Carter si è limitata a raccontare come si sono innamorate e si è detta anche abbastanza stupita da ciò che è successo. “Lo scorso luglio, sono andata in vacanza con un’amica femmina e la cosa che ho capito subito dopo è stata che ero innamorata di lei. Fino a quel viaggio, non mi era mai venuto in mente che avrei potuto amare una donna nel modo in cui ho amato lei. Ma riflettendo sulla mia storia sentimentale, ho realizzato che non ho mai avuto uno ‘tipo standard'”, ha svelato.

Kaitlynn Carter: “Ero cotta lei, ho realizzato che sono sempre stata attratta da lei”

Per Kaitlynn, la storia con l’ex stellina Disney non è stata solo una vampa estiva: “Ero cotta di lei come lo sono stata per un uomo più grande molti anni prima. Era la stessa familiare forza della natura, arrivata senza pensarci. È successo e sembrava la cosa giusta. Riflettendo sui nostri tre anni di amicizia, ho realizzato che sono sempre stata attratta da lei in un modo che non succedeva con altre amiche, ma fino a quel viaggio non ci avevo mai pensato davvero, in senso romantico“.