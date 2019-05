Milena Vukotic, il rimpianto più grande: “Vivo la vita di madre e nonna in altri modi”

Milena Vukotic e il rimpianto per non aver avuto figli: la confessione intima

Milena Vukotic, attrice ricordata dal grande pubblico soprattutto per lo storico personaggio di Pina Fantozzi (moglie di Fantozzi) e per quello di Nonna Enrica nell’amatissima serie italiana Un Medico in Famiglia, all’età di 84 anni si è messa in gioco a Ballando con le stelle, di cui è diventata la vera rivelazione. Infatti l’attrice romana, puntata dopo puntata ed esibizione dopo esibizione, ha conquistato la giuria dello storico dance show di Raiuno e tutto il pubblico italiano grazie alla sua sofisticata eleganza d’altri tempi e anche ad un ottimo senso del ritmo. Una grande soddisfazione e una vittoria personale per la Vukotic che però, raggiunta dal settimanale F, ha dichiarato di avere un grande rimpianto, quello di non essere riuscita a diventare mamam e ad avere figli.

L’attrice Milena Vukotic e il marito otto anni più giovane

La sorprendente concorrente di Ballando 2019 non è riuscita ad avere figli per aver dedicato tutta la sua vita alla carriera. Oggi, però, è felicemente sposata con Alfredo, critico cinematografico otto anni più giovane di lei. Cosa che in passato le ha creato qualche problema. Quando le viene chiesto se era spaventata da questa differenza all’anagrafe, rivela: “Molto, soprattutto prima di vivere insieme. Però lui con la sua calma mi ha fatto capire che questa differenza non è una cosa essenziale”. E poi aggiunge: “È molto più importante avere un’unione profonda”.

Milena Vukotic sulla vita familiare: “Vivo la vita di madre e nonna in altri modi”

Nonostante non sia riuscita a vivere le gioie della maternità, la dolce e simpatica Milena, che ha lanciato un appello per Un Medico in Famiglia, racconta che suo marito Alfredo ha dei figli avuti dal precedente matrimonio e così riesce comunque a sentirsi madre e nonna con loro. “Questo è un mio grande rimpianto. Comunque mio marito ne ha due meravigliosi (figli ndr) e io in teoria sarei anche nonna visto che suo figlio Andrea è padre a sua volta. Quindi si, mi manca, ma alla fine vivo la vita di madre e nonna in altri modi“, spiega.