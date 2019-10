Mila Suarez rifatta e pentita: “Sto male”. Tutta colpa di Alex Belli?

Mila Suarez è rifatta ma è pentita: nuove accuse all’ex fidanzato Alex Belli

Per chi ha seguito l’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso non è certo una novità. Mila Suarez si è rifatta il seno e il naso e ne ha parlato apertamente nella Casa più spiata d’Italia. Interventi che, a detta della diretta interessata, la modella marocchina avrebbe fatto per piacere di più al suo ex fidanzato, l’attore Alex Belli. Oggi che la relazione tra i due è terminata – non senza polemiche e frecciatine – Mila si è pentita di aver ritoccato due parti così importanti del suo corpo. Soprattutto perché non si sente meglio e dovrà ricorrere ad una nuova operazione per riuscire a eliminare determinati disturbi fisici.

Mila Suarez si è rifatta per piacere di più ad Alex Belli

“Lui reputava che avessi un decollete troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene. Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ideale. Prima mi sono operata al naso e poi, subito dopo il mio intervento al decollete, che non è stato una passeggiata, io ho scoperto che mi tradiva con Delia”, ha raccontato Mila Suarez al settimanale Di Più. “Sono davvero pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Sto per vedere un chirurgo per intervenire nuovamente sul naso. Da quando l’ho rifatto, non respiro più bene e sto male. Sono stata una stupida”, ha aggiunto la 31enne.

La storia d’amore tra Mila Suarez ed Alex Belli

Mila Suarez e Alex Belli si sono conosciuti nel 2017 complice un servizio fotografico. Oltre a fare l’attore il 36enne è pure un bravo fotografo e gestisce un’agenzia d’immagine. La relazione tra Alex e Mila è durata, con tanto di convivenza, un anno e mezzo. Oggi la Suarez è ancora single mentre Belli è felice accanto a Delia Duran, con la quale ha vissuto di recente l’intensa esperienza a Temptation Island Vip.