Alex Belli, Delia e la sintonia trovata con Riccardo: “Io sono impazzito”

Alex Belli e Delia Duran dopo Temptation Island Vip: lei parla della sintonia trovata con Riccardo

A Temptation Island Vip il percorso di Alex Belli e Delia Duran ha avuto il suo lieto fine. Dopo un falò di confronto di critiche e accuse, i due hanno deciso insieme di lasciare come una coppia il programma. Oggi entrambi parlano dell’esperienza vissuta nel reality delle tentazioni su Uomini e Donne Magazine. In particolare, Delia torna a parlare del rapporto instaurato con il tentatore Riccardo. Inizialmente ammette di aver legato con tutti i single, ma poi ha trovato una certa sintonia con il ragazzo. A unirli sono state le passioni che hanno in comune. Non solo, la Duran rivela di aver visto in Riccardo una persona rispettosa, che l’ha supportata nei momenti di sconforto. E mentre lei instaurava questo rapporto con il tentatore, Alex dall’altra parte soffriva per quanto doveva vedere nei filmati. Belli, infatti, non ha dato modo alla ragazza di ingelosirsi o arrabbiarsi. Lei stessa confessa che non le dato fastidio nulla del percorso dell’attore.

Alex Belli e il momento in cui a Temptation Island Vip voleva raggiungere Delia Duran

“Quest’esperienza è stata la dimostrazione dell’amore che provo per Alex. Non c’è tentazione o provocazione che mi possano portare lontano dalla nostra storia”, conferma la bellissima Delia al settimanale, esattamente come aveva dichiarato durante il falò di confronto. Alex, invece, confessa di aver provato fastidio per alcune cose, come ad esempio vederla vicina a un’altra persona. “Io sono impazzito e voleva portarla via da lì”, dichiara l’attore, riferendosi al momento in cui ha cercato di raggiungere il villaggio delle fidanzate dopo aver visto un filmato su Delia. Nel suo villaggio, Belli ammette di aver instaurato un bel rapporto con la tentatrice Veronica, che ora definisce come “una ragazza d’oro”.

Alex Belli e Delia Duran: Temptatio Island ha permesso alla coppia di ritrovare la serenità

Veronica per Alex è stata una persona molto preziosa all’interno del programma, soprattutto negli ultimi giorni. Invece, tra tutti i fidanzati che hanno condiviso con lui questa esperienza, ha legato subito con Pago e Gabriele. Ora la sua storia d’amore con la Duran procede a gonfie vele, tanto che entrambi si dicono più innamorati di prima. La loro relazione, grazie a questo percorso, è più forte e oggi sono sicuri del sentimento che li unisce. Non hanno di certo alcuna intenzione di separarsi: “Mi sono sentito mancare l’aria e ci siamo promessi di non staccarci mai più neanche per mezza giornata“.