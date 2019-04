Mila Suarez ha rifatto il seno perché costretta da Alex Belli? Parla l’amica

Mila Suarez si è rifatta per piacere di più ad Alex Belli? La rivelazione

Il confronto al Grande Fratello 16 non è servito a chiudere definitivamente la storia tra Alex Belli e Mila Suarez. I due continuano a far notizia, soprattutto a Domenica Live, dove è intervenuta la migliore amica della gieffina marocchina. Samira, questo il nome della giovane ospite di Barbara d’Urso, ha sottolineato che Mila si è sottoposta alla chirurgia estetica perché costretta dall’ex fidanzato. Insomma, una scelta forzata quella della Suarez. Che, a detta di Samira, era molto contraria ad eventuali ritocchini perché voleva prima realizzarsi come moglie e madre. Stando a quanto trapelato nel salotto del format domenicale, Mila era più propensa a mettere su famiglia con Alex – che considerava l’uomo della sua vita – anziché andare dal chirurgo estetico.

Mila Suarez rifatta: la confessione dell’amica Samira

“Mila non voleva rifarsi il décolleté, lei voleva prima una famiglia. Quando io l’ho rifatto due anni fa lei mi ha detto che adesso non era la sua priorità, che se lo sarebbe rifatto dopo la nascita dei figli”, ha assicurato Samira a Domenica Live. La migliore amica di Mila Suarez ha poi sottolineato la diversità dei due ex fidanzati. A detta di Samira Alex Belli sarebbe un tipo troppo mondano per la Suarez, che preferisce invece trascorrere serate più tranquille e rilassanti. Samira ha inoltre ricordato i numerosi litigi tra Mila e Alex, ai quali seguivano sempre degli attacchi di panico della ragazza. “Mi chiamava di notte piangendo perché era da sola mentre lui era via”, ha rammentato Samira.

Mila Suarez riuscirà a dimenticare Alex Belli dopo il GF?

Intanto nella Casa del Grande Fratello Mila Suarez sta cercando di voltare pagina e dimenticare Alex Belli, con il quale la relazione è durata solo un anno e mezzo. L’indossatrice ha spostato tutte le sue attenzioni su Gennaro Lillio, con il quale sta attuando una particolare strategia per farlo capitolare.