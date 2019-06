Mila Suarez contro Francesca e Gennaro: “La coppia più brutta dell’estate”

Pomeriggio 5: nuova lite tra Mila Suarez, Francesca De André e Gennaro Lillio

Non riescono proprio a fare pace Francesca De André e Mila Suarez. Dopo i numerosi scontri al Grande Fratello 16 le due si sono scontrate anche a Pomeriggio 5, nella puntata in onda giovedì 13 giugno. Mila ha pubblicamente attaccato pure Gennaro Lillio, nuovo fidanzato di Francesca, con il quale ha avuto un flirt qualche tempo fa, durante i primi giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Proprio questo particolare ha scatenato la nipote di Fabrizio De André che ha subito etichettato la modella marocchina con i termini “invidiosa” e “rosicona”.

Volano insulti e offese tra Mila Suarez e Francesca De André

Mila Suarez non è stata da meno: a Pomeriggio 5 ha definito quella formata da Francesca e Gennaro “la coppia più brutta dell’estate”. “Francesca, tutta l’Italia non ti sopporta, ti odia! Gennaro, tu senza Francesca non sai fare niente”, ha dichiarato l’ex fiamma di Alex Belli. Parole piuttosto pesanti che non sono state apprezzate da Lillio, che duramente ha rimarcato: “I primi giorni mi dicevi che volevi avere una storia con me e ora mi dici questo?”. Più ironica la De André: “Mila, ma che ti sei mangiata il registratore? Basta parlare, respira. Ti rode”. Subito dopo la giovane ha aggiunto: “Smettila di infilarti nel letto degli uomini la prima sera e di dipendere sempre dagli altri per avere popolarità. Prima Alex Belli, poi Delia Duran e ora io”.

Mila Suarez ha denunciato Francesca De André

Nonostante i vari confronti nel salotto di Barbara d’Urso, Mila Suarez è passata alle vie legali. Come rivelato da Riccardo Signoretti a Live-Non è la d’Urso con tanto di foto documento, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha denunciato Francesca De André per quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello 16.