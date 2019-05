Mila Suarez sta male: l’ex concorrente del Gf 16 vuole denunciare Francesca De André

Mila Suarez al Grande Fratello 16 si è più volte scontrata con Francesca De André. Durante le loro discussioni, all’interno della Casa, sono spesso volate parole grosse che, nella maggior parte dei casi, hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori. Adesso che Mila è fuori dal reality, però, ha preso una decisione, ovvero: vuole agire legalmente nei confronti della De André. Con un post pubblicato su Instagram e una successiva stories l’ex gieffina ha dichiarato di aver sentito i suoi avvocati e di essere pronta a denunciare Francesca per le cose dette nei suoi confronti al Gf. Mila Suarez ha anche affermato di non stare molto bene in questo momento, e di essere provata sia a livello psicologico che morale. Ben preso, ha però ribadito, si muoverà per tutelare la sua persona nelle opportune sedi.

Mila Suarez contro Francesca De André: “Sto male. Razzismo, diffamazione e mobbing vanno denunciati”

“Il bullismo non è uno scherzo. Il bullismo è un reato. E come il bullismo mi sono stati accreditati altri reati come razzismo, diffamazione e mobbing”, ha scritto Mila Suarez sul suo profilo Instagram. La stessa, in una stories successiva, ha poi spiegato di aver passato l’intera giornata di ieri in compagnia dei suoi avvocati. “Vi chiedo scusa per la mia assenza, ma non sto bene a livello morale e psicologico – ha spiegato l’ex gieffina – Oggi ho affrontato una lunga giornata con i miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento”. Le intenzioni di Mila nei confronti di Francesca De Andrè, dunque, sembrano essere ad oggi chiare.

Mila Suarez pronta a denunciare Francesca De André: “La sua è stata pura violenza”

A chi ha provato a difendere Francesca De André, sempre su Instagram, Mila Suarez ha risposto specificando che, dopo le liti al Gf, non è oggi intenzionata a mettere una pietra sopra alla questione. “Il trattamento di questa donna nei miei confronti è stata pura violenza, ed io non sono certo una che si fa scivolare addosso questi reati”, ha scritto in un commento la showgirl.