Mila Suarez e De André, nuova lite: “Le tue minacce mi scivolano addosso”

Nuova lite tra Mila Suarez e Francesca De André alla finale del Grande Fratello 16

Ancora una lite tra Mila Suarez e Francesca De André. Le due si sono riviste alla finale del Grande Fratello 16 e per l’ennesima volta sono volate parole grosse. La marocchina ha provato a chiudere subito la diatriba, menzionando gli avvocati che ha interpellato sul caso, ma la figlia di Cristiano De André ha voluto dire la sua con la solita verve e determinazione. E la discussione si è fatta parecchio accesa, tanto che è dovuto intervenire pure Cristiano Malgioglio. Che, ancora una volta, si è schierato contro Francesca e ha preso le parti dell’ex fidanzata di Alex Belli.

Cosa si sono dette Francesca De André e Mila Suarez

“Non ho nulla da dire, ci penseranno fuori i miei avvocati. Hai fatto una brutta figura“, ha detto inizialmente Mila Suarez. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto riferimento ai legali che ha deciso di interpellare in seguito alle dichiarazioni fatte dalla De André all’interno della Casa del Grande Fratello 16. Le parole di Mila non hanno però minimamente toccato Francesca, che combattiva ha replicato: “Le tue minacce mi scivolano addosso! Allora anche la nuova fidanzata di Alex Belli deve appellarsi ai suoi avvocati per quello che hai detto nei suoi confronti? Hai forse bisogno di qualche euro per rifarti qualche altra cosa? Fai qualcosa da sola, ogni tanto, non attaccarti sempre agli altri. Prima Alex, ora Francesca”.

Cristiano Malgioglio dalla parte di Mila Suarez

“Come si fa a dire che Mila è una scimmia e ha la cellulite? È una ragazza stupenda!”, ha puntualizzato Cristiano Malgioglio che, nel corso di questa edizione del reality show, ha più volte attaccato Francesca De André. La discussione tra Mila e Francesca è stata poi interrotta dall’ingresso di Fabrizia De André, che ha sottolineato la bontà e autenticità della sorella. Insomma, altro che pace: la guerra tra Francesca e Mila continua in tribunale!