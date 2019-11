Mihajlovic è uscito dall’ospedale: come sta oggi l’allenatore

Sinisa Mihajlovic ha lasciato l’ospedale: finito il terzo ciclo di cure

Importanti novità per Sinisa Mihajlovc. L’ex calciatore, oggi allenatore del Bologna, ha lasciato questa mattina l’ospedale Sant’Orsola assieme alla moglie Arianna. Proprio quest’ultima ha dato l’annuncio su Instagram, condividendo un tenero scatto con lo sportivo. Nella foto – che potete vedere più in basso – Sinisa abbraccia la moglie e le dà un bacio sul capo. “Più bella cosa non c’è”, ha scritto Arianna, che ha dato a Mihajlovic ben cinque figli. Mihajlovic ha dunque terminato il terzo ciclo di cure – quello più duro – per il quale era entrato in ospedale lo scorso 21 ottobre. Nonostante la lotta alla leucemia Mihajlovic ha portato sempre avanti il suo lavoro da allenatore e nei prossimi giorni parlerà con i suoi giocatori in vista dell’importante match contro il Parma, previsto per domenica 24 novembre.

Il commento delle figlie di Mihajlovic su Instagram

La foto della moglie di Mihajlovic ha fatto prontamente il giro del web ed è stata condivisa pure dalle figlie Viktorija e Virginia, note al grande pubblico per la partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Qualche settimana fa le due sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, dove hanno raccontato proprio la lotta del padre. Che non ha mai mollato neppure per un secondo, determinato più che mai a vincere questa dura battaglia.

Il racconto di Viktorija e Virginia Mihajlovic a Verissimo

“È stata una notizia che ci ha cambiato la vita. Siamo cinque fratelli, siamo una famiglia molto unita e siamo vicini a nostro papà che è un guerriero e non si butta mai giù. Sta proseguendo le cure e paradossalmente è lui che dà la forza a noi. Ha superato tante battaglie nella sua vita, ha le spalle larghe, così come noi”, hanno dichiarato le figlie di Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virginia, a Verissimo.