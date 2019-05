Mietta in lacrime alla prima puntata di All Together Now

Perché Mietta si è commossa durante la prima puntata di All Together Now

Momento di commozione durante la prima puntata di All Together Now per Mietta. La cantante non è riuscita a trattenere le lacrime davanti all’esibizione di una concorrente. Più precisamente la sessantaduenne Augusta Procesi, che in passato ha messo da parte la sua grande passione per la musica in favore della famiglia. Ora che i figli sono cresciuti la donna ha deciso di regalarsi una seconda chance, partecipando così al nuovo programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la collaborazione del rapper J-Ax. Augusta ha cantato la canzone La vita di Elio Gandolfi e ha lasciato tutti senza parole. Oltre a Mietta tanti altri dei cento giurati del programma si sono emozionati durante la performance della signora. Che alla fine ha ottenuto un ottimo punteggio: ben 99 punti.

Il ritorno in tv di Mietta a All Together Now

All Together Now segna il ritorno in tv di Mietta. L’ultima apparizione televisiva dell’artista pugliese risale al 2018, quando ha partecipato a Sanremo Young in qualità di giurata. In precedenza la 49enne – il cui vero nome è Daniela Maglietta – ha preso parte ad altre trasmissioni Rai quali I migliori anni e Tale e Quale Show.

Gli altri volti noti di All Together Now

Mietta non è l’unico volto noto della giuria di All Together Now. Tra i tanti giurati ci sono pure: Antonella Mosetti, Le Donatella, Pamela Petrarolo, Samantha Fantauzzi, Valentina Dallari.