La conduttrice svizzera torna in TV con il suo programma di Canale 5 e invita subito sul palco il noto cantante: cosa non passa inosservato

La maggior parte del pubblico di Canale 5 ne è convinto: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dovrebbero tornare a formare una coppia. Sono tanti i telespettatori sicuri che tra loro ci sia ancora un fortissimo sentimento che va oltre un affetto d’amicizia. Va ricordato che tra loro c’è un legame che va oltre ogni cosa, quello di genitori e a breve anche quello di nonni. Ma quegli sguardi complici a Michelle Impossibile & Friends non sono passati inosservati e per molti telespettatori vogliono dire qualcos’altro. A distanza di anni, durante i quali hanno vissuto altre relazioni, tra Michelle ed Eros c’è un’evidente complicità.

La condutrice svizzera torna nel prime time di Canale 5 con la prima puntata della seconda edizione del programma Michelle Impossibile e come lo scorso anno ospita il padre della sua prima figlia, Aurora Ramazzotti, anche lei presente. Hunziker fa presente che la prossima volta potrebbero condurre insieme il programma. “No, la prossima volta tu canti e io conduco”, dichiara invece il noto cantante.

Quest’ultimo si esibisce con alcuni dei suoi capolavori Adesso tu, Un’emozione per sempre e Più bella cosa. I due futuri nonni si scambiano varie battute che dimostrano come il feeling è alle stelle tra loro. Alla fine Michelle ci tiene a ringraziarlo: “Comunque grazie per essere qui”. E mentre partono gli applausi in studio e gli utenti sui social sperano in un ritorno di fiamma, Eros afferma: “Lo sai che per te lo faccio molto volentieri, come sei diventata brava”.

Eros Ramazzotti: nome figlio di Aurora e la possibilità di diventare di nuovo padre

Sul nuovo numero del settimanale Oggi, Eros Ramazzotti intanto si svela in una nuova intervista. Non può non parlare della gravidanza di sua figlia Aurora, che con Goffredo Cerza aspetta il suo primo figlio. Tra un mese circa, la giovane Ramazzotti renderà nonni Michelle ed Eros per la prima volta. Si sa già che è un maschietto, ma il cantante non sa ancora che nome avrà il suo nipotino. Almeno questo ciò che dichiara nella sua intervista.

“È un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice. Ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”

Nel corso di questa intervista, Eros parla anche della sua vita sentimentale. In particolare, si ritrova a commentare i rapporti con le sue ex mogli Michelle e Marica Pellegrini. Definisce la prima “una vera macchina da guerra” e sulla seconda dichiara “molto tosta anche lei”. Per quanto riguarda la possibilità di diventare di nuovo padre (con Marica ha due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio).

“Non mi interessa quel che pensa la gente. Se uno si innamora fa quel che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non la escludo”

Infine, parla della sua carriera, facendo notare che il mestiere da cantante non è facile da gestire. Chi lo pratica rischia di vivere “sempre la solitudine”. Per lui il tour non è affatto una vacanza. Canta sì di fronte a migliaia di persone, ma poi quando torna in hotel è solo. Ma tornerebbe al Festival di Sanremo come concorrente?